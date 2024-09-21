ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA「V8牛魔王GR Supra」參戰澳洲賽事！在地團隊開發464匹起

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota Australia 官方日前宣布將攜 GR Supra 參加 2026 年 Repco 超級跑車錦標賽 (2026 Repco Supercars Championship)，這輛賽車將完全由當地團隊設計並開發，最值得注意的是該車將會搭載 5.0 升 V8 引擎出場！

GR Supra 搭載 V8 引擎！　澳洲 Toyota 將參戰 2026 年 Repco 超級跑車錦標賽

GR Supra 搭載 V8 引擎！　澳洲 Toyota 將參戰 2026 年 Repco 超級跑車錦標賽

其實官方所透露的 V8 就是已經搭載於 Lexus RCF、LC 以及 IS 500 F SPORT  等車款上的 2UR-GSE 引擎，擁有 4,969c.c. (5.0L) 的高排氣量，依照市售車的數據來看，擁有 464PS@7,100rpm 最大馬力和 54.0kg-m@4,800rpm 峰值扭力，而 GEN3 GR Supra 的實際性能表現則預計將根據賽規來進行調教。

GR Supra 搭載 V8 引擎！　澳洲 Toyota 將參戰 2026 年 Repco 超級跑車錦標賽

GR Supra 搭載 V8 引擎！　澳洲 Toyota 將參戰 2026 年 Repco 超級跑車錦標賽

GR Supra 搭載 V8 引擎！　澳洲 Toyota 將參戰 2026 年 Repco 超級跑車錦標賽

GR Supra 搭載 V8 引擎！　澳洲 Toyota 將參戰 2026 年 Repco 超級跑車錦標賽

據官方表示，將派出至少四輛 GEN3 GR Supra 參賽，其中兩輛將由原廠認證車隊合作夥伴 Walkinshaw Andretti United 旗下的 Chaz Mostert 和 Ryan Wood 兩名車手負責駕駛。Toyota Australia 銷售、行銷和特許經營業務副總裁 Sean Hanley 更表示透過本次賽事不僅可以展示品牌 GR 性能車系，還可以為才華橫溢的車手以及研發團隊提供更廣闊的職業機會。

GR Supra 搭載 V8 引擎！　澳洲 Toyota 將參戰 2026 年 Repco 超級跑車錦標賽

GR Supra 搭載 V8 引擎！　澳洲 Toyota 將參戰 2026 年 Repco 超級跑車錦標賽

GR Supra 搭載 V8 引擎！　澳洲 Toyota 將參戰 2026 年 Repco 超級跑車錦標賽

GR Supra 搭載 V8 引擎！　澳洲 Toyota 將參戰 2026 年 Repco 超級跑車錦標賽

Toyota Supra 車系自 1978 年誕生以來，一直秉持著採用前置直列 6 缸引擎搭配後輪驅動的設定，優異的性能實力備受車迷喜愛，而在臺灣自 2019 年 9 月上市後，即憑藉優異的商品魅力與傳奇跑車血統，深獲消費者的熱愛與迴響；目前共提供 3.0T Premium MT 及 3.0T Premium AT 兩款車型，建議售價分別是新台幣 266 萬及 269 萬元起。

GR Supra 搭載 V8 引擎！　澳洲 Toyota 將參戰 2026 年 Repco 超級跑車錦標賽

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：TOYOTASupraGR牛魔王跑車汽車超跑新車Repco澳洲V8賽車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

推薦閱讀

698萬起！賓士「新大G越野休旅」台灣開賣　電動版G 580同步降臨

698萬起！賓士「新大G越野休旅」台灣開賣　電動版G 580同步降臨

150機車「最低58800入手」！光陽祭9月優惠全力搶攻開學購車潮

150機車「最低58800入手」！光陽祭9月優惠全力搶攻開學購車潮

Honda「CB／CBR650R紅牌重機」試駕　配備有感升級四缸依舊真香

Honda「CB／CBR650R紅牌重機」試駕　配備有感升級四缸依舊真香

史上第1人！台灣重機好手奪日本耐久賽冠軍　江直螢再創歷史新頁

史上第1人！台灣重機好手奪日本耐久賽冠軍　江直螢再創歷史新頁

480萬起！賓士「CLE 53 AMG敞篷跑車」上市　擁449匹馬力＋後軸轉向

480萬起！賓士「CLE 53 AMG敞篷跑車」上市　擁449匹馬力＋後軸轉向

日本現役F1車手將來台！紅牛賽車「台中封街飆速」3萬張門票開搶

日本現役F1車手將來台！紅牛賽車「台中封街飆速」3萬張門票開搶

最新文章

TOYOTA V8牛魔王參戰澳洲超跑賽事2024-09-21

Audi A8 S line黑化版正式登台2024-09-21

蓮花跑車1000匹電動超跑概念亮相2024-09-21

TOYOTA在台灣另闢中型MPV產線2024-09-20

KIA Sorento台灣10／2上市2024-09-20

凱旋「最便宜重機」印度亮相2024-09-20

寶獅3008、5008休旅擴大陣容2024-09-20

Honda「暢銷小型MPV」增跨界版2024-09-20

TOYOTA美規Corolla房車新年式登場2024-09-20

全球首國電動車超汽油車是挪威2024-09-20

熱門文章

TOYOTA V8牛魔王參戰澳洲超跑賽事2024-09-21

Audi A8 S line黑化版正式登台2024-09-21

蓮花跑車1000匹電動超跑概念亮相2024-09-21

85.9萬起！台灣「改款TOYOTA神車休旅」配備流出2024-09-16

寶獅3008、5008休旅擴大陣容2024-09-20

「TOYOTA第2代油電休旅」跑106公里不吃油2024-09-18

TOYOTA「RAV4放大版7人座」新年式亮相2024-09-18

KIA Sorento台灣10／2上市2024-09-20

「TOYOTA神車跨界、福特新Kuga」10月拚人氣2024-09-18

TOYOTA在台灣另闢中型MPV產線2024-09-20

相關新聞

Audi「A8 S line黑化版」正式登台！專屬套件上身運動感加倍

Audi「A8 S line黑化版」正式登台！專屬套件上身運動感加倍

蓮花跑車「1000匹電動超跑概念車」亮相！2.5秒破百　充飽可跑400KM

蓮花跑車「1000匹電動超跑概念車」亮相！2.5秒破百　充飽可跑400KM

TOYOTA「6-8人座中型MPV」傳國瑞協助生產　2026年逆輸入日本販售

TOYOTA「6-8人座中型MPV」傳國瑞協助生產　2026年逆輸入日本販售

KIA「6-7人座旗艦休旅」10／2在台上市　前衛外型、亮點配備曝！

KIA「6-7人座旗艦休旅」10／2在台上市　前衛外型、亮點配備曝！

凱旋「最便宜重機」Speed T4印度亮相！30.6匹馬力折新台幣8.3萬

凱旋「最便宜重機」Speed T4印度亮相！30.6匹馬力折新台幣8.3萬

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA「V8牛魔王GR Supra」參戰澳洲賽事！在地團隊開發464匹起

TOYOTA「V8牛魔王GR Supra」參戰澳洲賽事！在地團隊開發464匹起

Audi「A8 S line黑化版」正式登台！專屬套件上身運動感加倍

Audi「A8 S line黑化版」正式登台！專屬套件上身運動感加倍

蓮花跑車「1000匹電動超跑概念車」亮相！2.5秒破百　充飽可跑400KM

蓮花跑車「1000匹電動超跑概念車」亮相！2.5秒破百　充飽可跑400KM

85.9萬起！台灣「改款TOYOTA神車休旅」配備流出　終於有電子手剎車

85.9萬起！台灣「改款TOYOTA神車休旅」配備流出　終於有電子手剎車

寶獅「2主力休旅」擴大陣容！新增PHEV油電　電動車添大電池版本

寶獅「2主力休旅」擴大陣容！新增PHEV油電　電動車添大電池版本

「TOYOTA第2代油電跨界休旅」跑106公里不吃油！台灣舊款今年3月停售

「TOYOTA第2代油電跨界休旅」跑106公里不吃油！台灣舊款今年3月停售

TOYOTA「RAV4放大7人座」新年式亮相！折合新台幣125萬　25周年新車曝光

TOYOTA「RAV4放大7人座」新年式亮相！折合新台幣125萬　25周年新車曝光

KIA「6-7人座旗艦休旅」10／2在台上市　前衛外型、亮點配備曝！

KIA「6-7人座旗艦休旅」10／2在台上市　前衛外型、亮點配備曝！

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366