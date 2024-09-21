TOYOTA「V8牛魔王GR Supra」參戰澳洲賽事！在地團隊開發464匹起

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota Australia 官方日前宣布將攜 GR Supra 參加 2026 年 Repco 超級跑車錦標賽 (2026 Repco Supercars Championship)，這輛賽車將完全由當地團隊設計並開發，最值得注意的是該車將會搭載 5.0 升 V8 引擎出場！

其實官方所透露的 V8 就是已經搭載於 Lexus RCF、LC 以及 IS 500 F SPORT 等車款上的 2UR-GSE 引擎，擁有 4,969c.c. (5.0L) 的高排氣量，依照市售車的數據來看，擁有 464PS@7,100rpm 最大馬力和 54.0kg-m@4,800rpm 峰值扭力，而 GEN3 GR Supra 的實際性能表現則預計將根據賽規來進行調教。

據官方表示，將派出至少四輛 GEN3 GR Supra 參賽，其中兩輛將由原廠認證車隊合作夥伴 Walkinshaw Andretti United 旗下的 Chaz Mostert 和 Ryan Wood 兩名車手負責駕駛。Toyota Australia 銷售、行銷和特許經營業務副總裁 Sean Hanley 更表示透過本次賽事不僅可以展示品牌 GR 性能車系，還可以為才華橫溢的車手以及研發團隊提供更廣闊的職業機會。

Toyota Supra 車系自 1978 年誕生以來，一直秉持著採用前置直列 6 缸引擎搭配後輪驅動的設定，優異的性能實力備受車迷喜愛，而在臺灣自 2019 年 9 月上市後，即憑藉優異的商品魅力與傳奇跑車血統，深獲消費者的熱愛與迴響；目前共提供 3.0T Premium MT 及 3.0T Premium AT 兩款車型，建議售價分別是新台幣 266 萬及 269 萬元起。