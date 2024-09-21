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福特「新一代Mondeo」將推新油電！入手門檻更低、更省油

▲大陸福特將為Mondeo車系推出新2.0升渦輪油電！（圖／翻攝自福特）

▲大陸福特將為Mondeo車系推出新2.0升渦輪油電！（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

大型房車不能亡！大陸長安福特將在9月底推出Mondeo新油電，預計來自Mondeo運動款的2.0升油電，讓Mondeo獲得戰力加持繼續奮戰萎縮的大型房車市場！

▲大陸福特將為Mondeo車系推出新2.0升渦輪油電！（圖／翻攝自福特）

▲大陸福特將為Mondeo車系推出新2.0升渦輪油電！（圖／翻攝自福特）

▲Mondeo新油電以2.0升渦輪結合電動馬達。

今年5月大陸長安福特把Evos跨界跑旅更名為Mondeo運動版，正式歸類在Mondeo車系，而Mondeo運動版具備的2.0升渦輪油電，將在9月底搭載在Mondeo房車上，價格有望比跑旅的Mondeo運動版更入門、更便宜。

今年上市的Mondeo運動版，人民幣開價20.98～22.98萬，折合新台幣95～104萬，這套最新的2.0升渦輪油電，已經逐漸用在Edge L等各種車系上，採2.0升渦輪引擎，結合電動馬達，搭配E-CVT變速箱，馬力部分將來到288匹，WLTC平均油耗16.6km/L。

▲大陸福特將為Mondeo車系推出新2.0升渦輪油電！（圖／翻攝自福特）

▲第6代Mondeo目前為大陸市場特有。

目前第6代大改款Mondeo仍是大陸市場專屬，除了即將推出的新2.0升渦輪油電，Mondeo還另有1.5、2.0升渦輪與1.5升油電款相當豐富，外型比過去台灣販售的動感不少，其內裝科技更是配有超搶眼的大液晶螢幕，讓不少台灣老車迷口水直流。

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