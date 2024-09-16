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85.9萬起！台灣「改款TOYOTA神車休旅」配備流出　終於有電子手剎車

▲本周重點台灣和泰公布今年新車計畫！改款新Corolla Cross發表。（圖／翻攝自TOYOTA、LEXUS）

▲台灣小改款TOYOTA Corolla Cross車型配備經銷端搶先曝光！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣和泰前腳才剛宣布小改款TOYOTA Corolla Cross確定於10月1日正式上市，而經銷端已搶先公布完整車型與接單售價，此次改款相當有感、誠意十足，台灣終於補上關鍵的電子手剎車與升級12.3吋數位儀錶！

▲改款新TOYOTA Corolla Cross菲律賓左駕版發表！台灣有望第3季導入。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲價格車型與過去變動不大，升級配備相當有感。

台灣小改款TOYOTA Corolla Cross維持1.8升汽油、1.8升油電兩種配置，汽油共有85.9萬豪華款、94萬尊爵款、94萬GR Sport運動款，入門豪華款就配有重點的EPB電子手剎車，另有17吋鋁圈、9吋Drive+Link多媒體螢幕（支援無線Carplay/Android Auto)）、倒車顯影等。

中階款94萬升級LED光條式尾燈、盲點偵測、PVM環景攝影以及12.3吋數位儀錶等，而同樣開價94萬的GR Sport則加入燻黑尾燈、蜂巢式空力套件等。

▲鴻海量產Model B預告登場；改款新TOYOTA Corolla Cross、福特Kuga要來了。（圖／翻攝自各車廠）

▲汽油、油電第2階開始推薦入手，配有關鍵的電子手剎車與12.3吋數位儀錶。

油電提供4款車型，共有91.5萬豪華款、97.5萬尊爵款、101萬GR Sport以及103萬旗艦款，油電車型同樣全車系具備EPB電子手剎車，而12.3吋數位儀錶則從97.5萬開始擁有，另增加盲點偵測、PVM環景、LED頭燈、光條式LED尾燈，若想考慮入手10月小改款TOYOTA Corolla Cross的消費者，建議從汽油、油電第2階開始，均配有改款重點的電子手剎車與12.3吋數位儀錶。

►台灣「改款TOYOTA神車休旅」再曝光！汽油、油電雙動力今年見

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►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTACorolla CrossSUV跨界休旅新年式油電Corolla Sport掀背鋼砲新車預報

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