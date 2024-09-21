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新跨界117.9萬！台灣「福特改款新Kuga」3車型1.5、2.0渦輪售價曝光

▲ford kuga

▲財團法人保發中心曝光改款新Kuga 3款車型售價。（圖／翻攝自《財團法人保險事業發展中心》）

記者徐煜展／綜合報導

預計10月2日登場的改款新福特Kuga，最新售價與車型於財團法人保發中心曝光，其中小改款重點的將新增的Kuga Active全新跨界，揭露117.9萬流出價格，還另有運動款ST-Line、Vignale等車型。

▲台灣福特改款Kuga有驚喜！將推出Active跨界車型！（圖／翻攝自福特）

▲Kuga Vignale有望下放到1.5升渦輪。

財團法人保發中心揭露台灣福特六和改款Kuga資訊，2款車型採用1.5升渦輪為客車認證，Kuga Active全新跨界售價117.9萬，而過去頂規2.0升渦輪才有的Kuga Vignale車型，有望藉由小改款下放至1.5升渦輪，售價為111.9萬。

招牌的運動款ST-Line也沒缺席，採2.0升渦輪，售價為129.9萬，台灣小改款福特Kuga預計10月2日正式發表，實際車型售價待日後原廠正式公告為主。

▲改款新TOYOTA Corolla Cross、福特Kuga 10月見、福斯電動休旅上市。（圖／翻攝自各車廠）

▲Kuga Active全新跨界將擁有多樣化的套件與調校。

台灣小改款Kuga維持1.5、2.0升渦輪等配置，改款重點放在外觀、內裝升級，而本次改款備受矚目的全新Kuga Active跨界，則擁有獨特的空力套件、懸吊調校等，以國外資料參考，Kuga Active跨界透過懸吊行程加高，擁有更好的地形越野適應能力。

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►最多降31萬！台灣福特「Focus、Kuga、野馬電動休旅」國產進口都降價

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