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台灣「Hyundai全新跨界休旅」恐延後上市！Custin新動力需待小改款

▲Hyundai Mufasa休旅今年恐無望看到與TOYOTA Corolla Cross對決。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai Mufasa休旅今年恐無望看到與TOYOTA Corolla Cross對決。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

箭在弦上正在籌備中的台灣Hyundai Mufasa休旅，恐受到政府零件自製率衝擊，上市時程將延後，而日前最新曝光的Custin 2.0升新渦輪動力，估計也必須等到小改款才有進一步消息！

▲改款新TOYOTA Corolla Cross、福特Kuga 10月見、福斯電動休旅上市。（圖／翻攝自各車廠）

▲對手TOYOTA Corolla Cross預計在10月1日上市小改款。（圖／翻攝自TOYOTA）

這下被對手小改款TOYOTA Corolla Cross捷足先登，本衝著對手Corolla Cross而來的Hyundai Mufasa全新跨界休旅，日前已出現在車輛工業公會名單中，採2.0升自然進氣，7月生產18輛，但近來有消息傳出，台灣市場想要看到Hyundai Mufasa，還要再等等！

▲Hyundai Mufasa休旅今年恐無望看到與TOYOTA Corolla Cross對決。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Mufasa與Custin 2.0升渦輪新動力，恐待明年才有消息。

原本經銷商傳出Hyundai Mufasa將在10月現身，不過恐受到零件自製率影響，Mufasa必須延後上市。至於同樣在車輛工業公會名單中的Custin新動力，採2.0升渦輪，需等到小改款之後才有望上市。

Custin 7人座MPV現身在8月車輛工業公會名單，採2.0升渦輪，生產13輛，比起現行的1.5升渦輪，2.0升擁有更充沛的動力輸出，能繳出236匹馬力、36公斤米扭力。

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