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賓士釋出「新一代CLA轎跑車預告」！全新平台打造油車＆電車並行

圖文／7Car 小七車觀點

還記得去年在 IAA 車展公開亮相的 Mercedes-Benz Concept CLA Class 純電動概念車嗎? 經過一年多的等待，Mercedes-Benz 近日正式釋出新一代 CLA 的預告，主要對手將鎖定 Audi A3、BMW 2 Series Gran Coupe 等。

▲Mercedes-Benz 釋出新一代 CLA 的預告。

從官方公布的照片來看，全新一代 CLA 依然是一款強調流線感的四門轎跑車，而在車頭部分雖然被迷彩貼紙覆蓋，但仍可以觀察到中央仍承襲了 Concept CLA 的設計元素，採用半圓弧的格柵設計，而兩側頭燈則是改為較為傳統的水滴造型，並非概念車的圓形燈組。

來到車側，可以看到一道從前葉子板開始向後延伸的車身線條，前車門也似乎有一道向後門延伸的傾斜線條設計；車頂仍是熟悉的流線型設計，但是整體比例似乎更為傳統，因此有望替後座帶來更加優異的頭部空間。

車內部分預計會捨棄現有 NGCC 系列車款的中控設計，將換上懸浮式樣式的中央鞍座，搭配可支援最多 3 組液晶螢幕的中控台，進一步提升車內的科技氛圍，但實際配置則還有待官方正式公布才能知曉。

動力技術規格部分官方尚未公開，但目前已知全新一代 CLA 將採用最新的 MMA 模組化平台 (Mercedes-Benz Modular Architecture) 打造，其適用純電車與燃油動力，因此未來市售版有望同時供應純電與插電式油電動力，前者將採用 800V 電壓系統，搭配高能量密度電池，大幅縮減電池體積。而在電動車上，原廠公布支援最高 250kW 直流快充，僅需充電 15 分鐘，即可提供最高 400 公里續航里程。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士CLA電動車汽車新車轎跑車四門

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