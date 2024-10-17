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奧迪「新A3插電式油電版」亮相！雙車型、折新台幣154.3萬起

▲奧迪A3 TFSI e PHEV。（圖／翻攝自Audi）

▲在A3小改款後，Audi原廠近日也發表A3 TFSI e PHEV插電式油電車型，共有40、45兩種車型等級。（圖／翻攝自Audi，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

雖然台灣市場僅有汽油車型，但奧迪（Audi）原廠近日也在歐洲發表新款A3 TFSI e PHEV插電式油電車型，共有40TFSI e、45TFSI e 2種等級，不僅內外觀與小改款A3同步，在動力輸出、純電續航表現與充電效率上也相當出色。

▲奧迪A3 TFSI e PHEV。（圖／翻攝自Audi）

▲A3 TFSI e PHEV外觀與小改款看齊，左前葉子板處則有充電孔埠。

新A3 TFSI e插電式油電車型皆以1.5升TFSI evo2汽油渦輪引擎、114匹電動馬達及25.7kWh電池組成，搭配6速S Tronic變速箱後，使入門40TFSI e車型綜效馬力為201匹／35.7公斤米扭力、45TFSI e車型則是綜效268匹／40.8公斤米扭力，靜止加速表現分別為7.4秒、6.3秒。

▲奧迪A3 TFSI e PHEV。（圖／翻攝自Audi）

▲奧迪A3 TFSI e PHEV。（圖／翻攝自Audi）

▲A3 TFSI e PHEV皆以1.5升TFSI evo2汽油渦輪引擎、114匹電動馬達及25.7kWh電池組成，綜效馬力分別為201匹、268匹。

原廠也優化25.7kWh電池組，該電池由96個棱柱型電池組成、並分為4塊模組，較改款前增加50%電量，使新A3 TFSI e PHEV油電車具有143公里純電續航表現。

新A3 TFSI e PHEV也是奧迪首款可支援50kW直流快充的插電式油電車，原廠也十分重視，2車型的歐洲售價分別為44,200歐元、47,700歐元，折合新台幣分別約154.3萬、166.6萬元。

▲奧迪A3 TFSI e PHEV。（圖／翻攝自Audi）

▲奧迪A3 TFSI e PHEV。（圖／翻攝自Audi）

▲A3 TFSI e PHEV。（圖／翻攝自Audi）

▲新A3 TFSI e PHEV也是奧迪首款可支援50kW直流快充的插電式油電車，歐洲售價自44,200歐元起，折合新台幣約154.3萬起。

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