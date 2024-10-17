速霸陸休旅「合作TOYOTA油電」發表！2.5升動力一桶油可跑1000公里

▲日本速霸陸發表全新Strong Hybrid油電技術，Crosstrek成為首搭車款。（圖／翻攝自速霸陸）

記者徐煜展／綜合報導

速霸陸、TOYOTA合作再掀話題！日本速霸陸最新發表全新Strong Hybrid油電技術，乃是借用TOYOTA電氣化資源，並宣布Crosstrek成為首搭車款，並在官網展開接單，預計12月上市。

▲Strong Hybrid油電以速霸陸為傲的水平對臥引擎，結合TOYOTA THS油電。

速霸陸全新的Strong Hybrid來自TOYOTA THS油電系統，以代號FB25的2.5升水平對臥引擎，在引擎內部針對進氣系統、凸輪軸等經過改造來適應全新油電技術，該動力比過去的e-BOXER相比，效率提升20%，油箱容積從原本48L擴充至63L，原廠表示一桶油可突破1000公里的長續航力。

▲全新油電帶來更好的熱效率，一桶油能跑破1000公里。

引擎本體提供160匹馬力、21.3公斤米扭力，電動馬達可額外提供88匹馬力、27.5公斤米扭力，並搭配1.1 kWh鋰電池。

為了達到更好的效率，原廠另針對Strong Hybrid推出全新開發的變速箱，品牌表示全新世代油電相比過去，引擎、變速箱、電動馬達整合往車頭方向集中，讓後軸有更好的位置安裝差速器、AWD四驅技術。

▲因應全新油電問世，外觀多了銘牌識別，車內則有專屬的電氣化資訊供檢閱。

成為首示範車款的Crosstrek，外觀、內裝與標準款差異不大，車外主要多了全新油電識別銘牌，至於內裝則為了配合油電系統，在儀錶、螢幕上多了電力作動資訊，讓車主更容易掌握車輛資訊。

▲提供AC100V、1500W供電，可提供簡易家電使用。