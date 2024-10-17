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HONDA CR-V雙生車新年式大陸開賣！1.5渦輪、2.0油電折合新台幣84萬

▲大陸廣汽本田開賣新年式HONDA Breeze，維持3動力配置。（圖／翻攝自HONDA）

▲大陸廣汽本田開賣新年式HONDA Breeze，維持3動力配置。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

與台灣第6代CR-V為雙生車的大陸HONDA Breeze，日前廣汽本田推出新年式，提供1.5升汽油、2.0升油電、2.0升PHEV等3種動力，入手價折合新台幣84萬起！

▲大陸廣汽本田開賣新年式HONDA Breeze，維持3動力配置。（圖／翻攝自HONDA）

▲HONDA Breeze與CR-V互為雙生車，動力配置相當。

大陸新年式HONDA Breeze外觀、內裝並無太大變化，針對汽油款取消雙色車頂設計，同時拔掉卡片鑰匙配備，但仍舊維持原先售價，1.5升汽油渦輪，人民幣開價18.59～24.99萬，折合新台幣84萬。

與海外其他CR-V相同，大陸Breeze亦有提供2.0升油電，人民幣開價19.99～26.39萬，折合新台幣90～119萬。

更省油的2.0升PHEV插電式油電沒缺席，售價22.59～26.99萬人民幣，折合新台幣102～122萬。

▲大陸廣汽本田開賣新年式HONDA Breeze，維持3動力配置。（圖／翻攝自HONDA）

▲大陸廣汽本田開賣新年式HONDA Breeze，維持3動力配置。（圖／翻攝自HONDA）

▲油電休旅成為級距趨勢，台灣有望待小改款CR-V，引進海外的2.0升油電。

台灣期盼引進的2.0升油電CR-V，於Breeze身上以2.0升自然進氣搭配電動馬達，WLTC平均油耗表現來到18.21km/L；插電式PHEV Breeze更具備73公里純電續航力。

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關鍵字：HONDACR-V休旅SUV大改款新一代7人座油電渦輪省油PHEVRAV4Breeze

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