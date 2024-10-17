「Suzuki全新入門休旅」開賣對TOYOTA神車！1.5升油電折合新台幣56萬

▲Suzuki Fronx日本上市，鎖定TOYOTA Yaris Cross！（圖／翻攝自Suzuki）

記者徐煜展／綜合報導

在印度、中東吃很開的Suzuki Fronx全新入門休旅，挾著高人氣導回日本母國，鎖定TOYOTA Yaris Cross等小休旅一級戰區，搭載1.5升輕油電動力，折合新台幣56萬起！

▲日本動力以1.5升輕油電為主，並還有專屬的4WD車型可選。

Fronx以台灣熟悉的Baleno延伸打造而來，該車在印度市場今年1月發表、4月底上市，提供1.2升自然進氣、1.0升渦輪等配置，而日本則以1.5升輕油電為主，並還多出4WD專屬配置。2WD開價2,541,000日圓，折合新台幣56萬；4WD售價為2,739,000日圓，折合新台幣60萬。

動力組合來自代號K15C的自然進氣搭配輕油電，結合6速自排，在2WD車型上，繳出101匹馬力、13.8公斤米扭力、WLTC平均油耗19km/L；4WD輸出為99匹馬力、13.7公斤米扭力、平均油耗17.8km/L。

▲配備豐富不陽春，提供基本的輔助駕駛科技。

Fronx尺碼介於Vitara與Ignis之間，屬於入門的休旅產品，長寬高為3,995x1,765x1,550mm、軸距達2,520mm，雖與Baleno有濃厚的血緣關係，但外型、內裝設計反而比較像新Grand Vitara，小巧休旅設計，日本對手鎖定TOYOTA Yaris Cross、Nissan Kicks等競爭激烈的跨界休旅戰區。

內裝不因為入門車而陽春，源自Grand Vitara設計語彙，以9吋多媒體螢幕為主，支援無線手機 Apple CarPlay 及 Android Auto 連接，另外手機無線充電、360度環景、HUD抬頭顯示器等，在這款小休旅上都沒缺席。甚至還搭載Suzuki Safety Support 輔助系統，具備全速域ACC、車道維持輔助等。