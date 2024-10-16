「TOYOTA油電加持」速霸陸新休旅現身！2.5升動力最快今年上市

▲速霸陸Forester休旅測試被捕獲！藏有TOYOTA油電加持新武器。（圖／翻攝自《Carscoops》）

記者徐煜展／綜合報導

近來在美國當地捕獲到低調測試的速霸陸Forester休旅測試車，雖然外型並無太大變化，但其實魔鬼藏在細節內，依照品牌日前公開未來計劃，該Forester測試車不意外就是為上市全新油電動力開始作準備！

▲北美速霸陸為導入全新油電籌備中。

速霸陸全新油電技術不只要在日本上市，現在連北美市場也開始暖身籌備中，全新開發的油電技術來自TOYOTA資源，預計是以2.5升水平對臥引擎，搭配TOYOTA技術打造，能為Forester帶來更理想的油耗。

▲日本速霸陸近期將率先推出油電化的Crosstrek跨界休旅。（圖／翻攝自速霸陸）

事實上，未來受惠車款不只Forester，日本預計要在今年上市全新油電休旅，日本首發車款應是Crosstrek跨界休旅，2.5升全新油電引擎，預估有200匹綜效馬力水準。

日本速霸陸官方日前表示，全新世代油電相比過去，引擎、變速箱、電動馬達整合往車頭方向集中，讓後軸有更好的位置安裝差速器、AWD四驅技術。

採用全新油電的速霸陸車款，新生代油電休旅擁有更大的油箱容量，油箱大小媲美純燃油車，與新電池技術結合下，這也就表示，速霸陸的油電休旅不僅省油，加大的油箱擁有更長的續航。