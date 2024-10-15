TOYOTA「高級版RAV4」休旅將換新動力！全新1.5升油電渦輪呼聲高

▲TOYOTA開發中的全新1.5升引擎，將用在新RAV4與Harrier上。（預想圖／翻攝自《Camshaft》）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA正在秘密開發的全新1.5升引擎備受關注，而近來海外有消息表示，為了讓Harrier符合嚴苛的EURO 7排放法規，將用上關鍵的1.5升引擎，結合渦輪與PHEV油電技術，而這套動力未來也有望出現在下一代RAV4上！

▲中型級距以上將用上1.5升渦輪結合PHEV技術。

TOYOTA正在籌備的1.5升引擎，將涵蓋多款級距，入門車系如Yaris、Aqua將以1.5升自然進氣為主，並結合油電技術，而RAV4、Harrier等中型休旅則會以1.5升渦輪結合PHEV油電，也就是說C、D Segment級距都有望換上這套1.5升渦輪。

▲改款新TOYOTA Harrier最快有望今年登場。內裝將換上雙12.3吋螢幕。

面臨嚴苛的EURO 7排放法規，被譽為高級版RAV4的Harrier勢必得進行動力革新，事實上，自從2020年問世的Harrier，日本持續有消息指出，今年至明年就會有改款動作。

改款新TOYOTA Harrier，日本媒體預測外型、內裝會有大幅度變化，如今再傳出將有1.5升全新動力規劃，將能為Harrier帶來更多人氣與話題。