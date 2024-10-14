「MG全新ES5休旅」10月發表！外型內裝都曝光　空間更勝MG4

▲MG ES5電動休旅預計10月15日發表。（圖／翻攝自大陸工信部、微博）

記者徐煜展／綜合報導

日前MG曝光的全新電動休旅，如今大陸預計將以ES5作為新車命名於10月15日上市，全新的ES5設計與MG4截然不同，不僅新鮮感十足，更有望帶來比MG4更出色的乘坐空間！

▲MG ES5已有測試車於歐洲被捕獲，預計明年進軍歐洲。

MG ES5電動休旅將於10月大陸首發，而未來也即將進軍歐洲市場，雖然ES5定位與MG4接近，但透過外觀、內裝設計不同來與MG4作更多區別。ES5尺碼4,476x1,849x1,621mm、軸距2,730mm，比台灣剛上市的MG4略大，能帶來更理想的空間規劃。

▲ES5提供雙色內裝鋪陳，並採用方向盤懷檔式操作排擋。

MG ES5在內裝採用懷擋式排檔，搭配全新設計的方向盤，與MG4的旋鈕式操作不同，並配有顯眼的大尺寸的多媒體液晶螢幕，內裝設計提供雙色皮革包覆，加上不俗的後座腿部空間，全新的ES5電動休旅第一眼就給人不錯的印象。

ES5休旅新車將配有17、18吋等3種鋁圈，另有全景天窗、ADAS主被動防護等配備，動力配置尚未揭露，預期與MG4相當，僅知會有單馬達後驅版本，採用磷酸鐵鋰電池，輸出約有170匹馬力。