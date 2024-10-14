「三菱全新跨界」預告登場！尺碼接近TOYOTA 神車休旅、HONDA HR-V

▲三菱首度公開全新休旅計劃，尺碼鎖定競爭激烈的跨界戰區。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

才剛在歐洲推出小改款的三菱Outlander，又有1款全新休旅計劃，近來在原廠的活動中，已經出現這款新車預告剪影，從尺碼來看與TOYOTA Corolla Cross、HONDA HR-V相近，而且是採用趨勢的全電動動力！

相較其他競品，三菱在電動車領域起步雖然晚了一些，但品牌已經預計在2025年後推出4款全新電動車，如今已經有1款新車搶先公開，預計將在明年量產上市。

▲借用雷諾資源，三菱將推出Scenic E-Tech的雙生電動休旅。（圖／翻攝自雷諾）

從剪影來看，新車屬於熱門的跨界休旅級距，尺碼大小與TOYOTA Corolla Cross、HONDA HR-V差不多，另外三菱本就與雷諾、Nissan有聯盟的合作關係，該車有不少特徵與雷諾Renault Scenic E-Tech相似，預計是來自Scenic E-Tech而來的雙生電動休旅。

Renault Scenic E-Tech海外於去年10月發表，三菱將用來貼牌推出進軍電動市場，Scenic E-Tech尺碼4,470x1,864x1,571mm，共有60、87kWh兩種電池容量規格，最大續航力來到610公里。