ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

雷諾性能子品牌「推全新跨界電動概念車」！預告2025年正式量產

圖文／7Car 小七車觀點

Renault 旗下性能子品牌 Alpine 在巴黎車展開幕前夕率先公開了全新概念車 A390_β，官方指出這是一款純電動掀背跨界車，預計將在 2025 年投入生產。

▲Alpine A390_β 概念車將在 2024 巴黎車展亮相。

此次亮相的 Alpine A390_β 原廠定位在一款「Sport Fastback」，而執行長 Philippe Krief 更表示該車可視為一輛有 5 個座位的 A110，適合日常一般代步駕駛，在賽道上也可以變身為性能野獸。

在外觀部分，Alpine A390_β 具有時尚的輪廓、動態的車身比例，無窗框和環繞式後玻璃使其看起來像一輛雙門轎跑，但高於一般房車的離地高度與車身底部周圍的黑色防刮材質又敘述身為跨界車型的身分。在細節上，車頭含有自發光三角形元素的 LED 燈組設計靈感源自於 2022 年 Alpine Alpenglow 概念車。車頭的小型氣壩、側進氣口和前艙蓋上的翼片都是為了追求更優異的空氣力學所設計，車尾的空氣分流器和尾燈均配有主動式導流片，可延長 80mm 降低高速時的空氣阻力。

而未來感十足的輪圈為前輪為 22 吋、後輪為 23 吋，造型靈感來自雪花晶體，並採用透明和發光設計。

打開車門，Alpine A390_β 採用對開式的車門，整體鋪陳相當前衛，前方的桶形座椅可以在兩個不同的位置移動，地板材質選用類似岩石層的圖案，但是上述的配備預期將從量產版本刪除，取而代之的是更為實用的五人座佈局和相對樸實的造型。

動力部分目前官方尚未公開，僅表示該車搭載雙電動馬達 (AWD) 和主動扭力分配系統。量產版將採用 AmpR Medium 架構，也就是 CMF-EV 平台，目前有 Renault Megane E-Tech、Scenic E-Tech 和 Nissan Ariya 採用相同的設定。

雖然 Alpine A390_β 僅是一輛展示概念車，但 Alpine 官方預告其有 85% 的設計將即將推出的量產車型一致，而較傳統的設計可能是燈組、保險桿、輪圈和室內鋪陳。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Renault雷諾AlpineA380Betaβ電動車跨界掀背性能汽車新車概念車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

多家車廠推風災專案「泡水車免費拖吊＋維修折扣」陪車主渡難關

多家車廠推風災專案「泡水車免費拖吊＋維修折扣」陪車主渡難關

如中央山脈的存在！機車界神車護台　最低43800

如中央山脈的存在！機車界神車護台　最低43800

買車送Switch遊戲機＋55吋電視！福特祭優惠試駕抽iPhone 16 Pro

買車送Switch遊戲機＋55吋電視！福特祭優惠試駕抽iPhone 16 Pro

91.9萬起！福特「小改款Kuga休旅」上市　全車系調降6～8萬

91.9萬起！福特「小改款Kuga休旅」上市　全車系調降6～8萬

79.9萬起！TOYOTA「小改款Corolla Cross」上市　休旅神車繼續賣爆

79.9萬起！TOYOTA「小改款Corolla Cross」上市　休旅神車繼續賣爆

9月新車銷量前10強「TOYOTA休旅小鴨竄上王位」Model 3成電車一哥

9月新車銷量前10強「TOYOTA休旅小鴨竄上王位」Model 3成電車一哥

最新文章

雷諾性能子品牌推新跨界電動概念車2024-10-12

美速霸陸Crosstrek追加2.5升引擎2024-10-12

「福斯ID.4、ID.5」電動休旅試駕2024-10-12

【周焦點】TOYOTA降12萬　納智捷推7人座2024-10-12

改款新三菱Outlander日本開賣2024-10-12

「LEXUS旗艦7人座休旅」推改款2024-10-12

特斯拉無人電動車Robotaxi發表2024-10-11

車牌被盜「她狂收罰單」又涉肇逃！監理站卻不給換牌2024-10-11

「TOYOTA全新1.5升引擎」更省油將量產2024-10-11

HONDA豪華HR-V雙生休旅挑戰LEXUS2024-10-11

熱門文章

【周焦點】TOYOTA降12萬　納智捷推7人座2024-10-12

雷諾性能子品牌推新跨界電動概念車2024-10-12

美速霸陸Crosstrek追加2.5升引擎2024-10-12

「TOYOTA全新1.5升引擎」更省油將量產2024-10-11

納智捷評估「國產全新電動7人座MPV」2024-10-08

「三菱全新入門休旅」台灣現身測試2024-10-09

中華車Veryca大改款現身噪音測試2024-10-10

Lexus「IS車系美規新年式」登場2024-10-10

台灣「Nissan旗艦房車」大降20萬2024-10-03

HONDA豪華HR-V雙生休旅挑戰LEXUS2024-10-11

相關新聞

速霸陸Crosstrek休旅「美規新年式追加2.5升引擎」！售價也全面調漲

速霸陸Crosstrek休旅「美規新年式追加2.5升引擎」！售價也全面調漲

車禍慘摔「鯊魚夾插進腦」！陸正妹重傷變植物人

車禍慘摔「鯊魚夾插進腦」！陸正妹重傷變植物人

「福斯ID.4、ID.5」試駕！有油車靈魂的電動休旅　空間、樂趣全都要

「福斯ID.4、ID.5」試駕！有油車靈魂的電動休旅　空間、樂趣全都要

【周焦點】TOYOTA新車降12萬　納智捷將推全新7人座　三菱國產休旅現身

【周焦點】TOYOTA新車降12萬　納智捷將推全新7人座　三菱國產休旅現身

改款新三菱Outlander日本開賣！不吃油可跑106公里　折合新台幣115萬

改款新三菱Outlander日本開賣！不吃油可跑106公里　折合新台幣115萬

讀者迴響

熱門文章

【周焦點】TOYOTA新車降12萬　納智捷將推全新7人座　三菱國產休旅現身

【周焦點】TOYOTA新車降12萬　納智捷將推全新7人座　三菱國產休旅現身

雷諾性能子品牌「推全新跨界電動概念車」！預告2025年正式量產

雷諾性能子品牌「推全新跨界電動概念車」！預告2025年正式量產

速霸陸Crosstrek休旅「美規新年式追加2.5升引擎」！售價也全面調漲

速霸陸Crosstrek休旅「美規新年式追加2.5升引擎」！售價也全面調漲

「TOYOTA全新1.5升引擎」更省油將量產！下一代Corolla、RAV4將採用

「TOYOTA全新1.5升引擎」更省油將量產！下一代Corolla、RAV4將採用

鴻海科技日／納智捷評估「國產全新電動7人座MPV」挑戰TOYOTA阿法

鴻海科技日／納智捷評估「國產全新電動7人座MPV」挑戰TOYOTA阿法

「三菱國產全新入門休旅」台灣現身測試！鎖定TOYOTA Yaris Cross

「三菱國產全新入門休旅」台灣現身測試！鎖定TOYOTA Yaris Cross

中華汽車「小發財Veryca大改款」現身噪音測試！保時捷Taycan也來了

中華汽車「小發財Veryca大改款」現身噪音測試！保時捷Taycan也來了

Lexus「IS車系美規新年式」登場！V8性能版再推限量車型

Lexus「IS車系美規新年式」登場！V8性能版再推限量車型

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366