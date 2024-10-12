雷諾性能子品牌「推全新跨界電動概念車」！預告2025年正式量產

圖文／7Car 小七車觀點

Renault 旗下性能子品牌 Alpine 在巴黎車展開幕前夕率先公開了全新概念車 A390_β，官方指出這是一款純電動掀背跨界車，預計將在 2025 年投入生產。

▲Alpine A390_β 概念車將在 2024 巴黎車展亮相。

此次亮相的 Alpine A390_β 原廠定位在一款「Sport Fastback」，而執行長 Philippe Krief 更表示該車可視為一輛有 5 個座位的 A110，適合日常一般代步駕駛，在賽道上也可以變身為性能野獸。

在外觀部分，Alpine A390_β 具有時尚的輪廓、動態的車身比例，無窗框和環繞式後玻璃使其看起來像一輛雙門轎跑，但高於一般房車的離地高度與車身底部周圍的黑色防刮材質又敘述身為跨界車型的身分。在細節上，車頭含有自發光三角形元素的 LED 燈組設計靈感源自於 2022 年 Alpine Alpenglow 概念車。車頭的小型氣壩、側進氣口和前艙蓋上的翼片都是為了追求更優異的空氣力學所設計，車尾的空氣分流器和尾燈均配有主動式導流片，可延長 80mm 降低高速時的空氣阻力。

而未來感十足的輪圈為前輪為 22 吋、後輪為 23 吋，造型靈感來自雪花晶體，並採用透明和發光設計。

打開車門，Alpine A390_β 採用對開式的車門，整體鋪陳相當前衛，前方的桶形座椅可以在兩個不同的位置移動，地板材質選用類似岩石層的圖案，但是上述的配備預期將從量產版本刪除，取而代之的是更為實用的五人座佈局和相對樸實的造型。

動力部分目前官方尚未公開，僅表示該車搭載雙電動馬達 (AWD) 和主動扭力分配系統。量產版將採用 AmpR Medium 架構，也就是 CMF-EV 平台，目前有 Renault Megane E-Tech、Scenic E-Tech 和 Nissan Ariya 採用相同的設定。

雖然 Alpine A390_β 僅是一輛展示概念車，但 Alpine 官方預告其有 85% 的設計將即將推出的量產車型一致，而較傳統的設計可能是燈組、保險桿、輪圈和室內鋪陳。