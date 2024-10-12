「福斯ID.4、ID.5」試駕！有油車靈魂的電動休旅　空間、樂趣全都要

▲作為台灣福斯首款電動車，ID.4、ID.5給人印象深刻的操控樂趣。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

誰說電動車一定枯燥乏味，向來注重駕駛樂趣的福斯Volkswagen，把油車操控精髓融入在ID.4、ID.5兩款電動車上，這兩位話題十足的電動新星，裡裡外外都給人頗有誠意的新鮮感，對於想嘗鮮電動車消費者，全新的ID.4、ID.5電動休旅值得一看！

▲兩款車型均提供單馬達與雙馬達配置，選擇多元豐富。

在首款ID.3電動掀背於海外大放異彩後，以福斯集團MEB模組電車平台，推出的ID.4、ID.5作為台灣原廠電動車開路先鋒，於9月19日正式上市，兩款車型均提供單馬達的Pro S與雙馬達性能款GTX，本次試駕車型為169.8萬ID.4 Pro S與209.8萬ID.5 GTX。

▲ID.4鎖定傳統休旅市場，外型時尚大方。

ID.4 Pro S 採用傳統休旅外觀設計，整體線條平順而簡潔，符合家用定位。車頭典雅時尚，搭配福斯家族標誌性的LED Matrix頭燈，簡潔而具有現代感。車側線條偏向穩重，D柱上揚設計賦予動感元素，整體來說強調空間實用性和日常駕駛的舒適性。尾部造型相對來得方正一些，提供寬敞的後行李廂空間，非常適合家庭使用或長途旅行。

▲ID.5為帥氣的跑旅型態，美背線條帶來運動感十足氛圍，車頭左右下方兩側配有顯影的LED光源。

▲雙車款都配有IQ.LIGHT 智慧燈組，具備智慧輔助功能，頭燈、尾燈有多種的光形變化，給人滿滿的儀式感。

ID.5 GTX 強調更具運動感跑旅風格。與 ID.4相比，ID.5 GTX 擁有更流線的美背設計，從 B 柱後方開始急速向下傾斜，並搭載運動化套件，展現出強烈的運動氣息。車尾更加銳利，尾燈組經過重新設計，搭配貫穿式的LED燈條，讓整體視覺效果更具動感和未來感。GTX運動定位在外觀上有著鮮明標誌，例如更加侵略性的前保險桿設計和專屬的雙色鋁圈，這些細節強調它高性能定位。

▲兩車配有12.9吋觸控螢幕與小尺寸的數位儀錶。

內裝設計方面，ID.4 Pro S 和 ID.5 GTX 延續福斯電動車系列的簡潔俐落風格， GTX在細節上增加運動競技化元素。

ID.4 Pro S 內飾以務實為主，車內線條流暢且大方。採12.9吋多媒體觸控螢幕，整合福斯最新車載娛樂系統與導航功能。數位儀表盤雖然尺寸較小，但讀取清晰，所有重要的駕駛資訊都可以輕鬆掌握。車內材質選用了柔軟的塑料與皮革覆蓋，提升整體的質感。但較為可惜的是，目前台灣ID.4、ID.5都未支援中文介面，且也沒有OTA遠端更新，不過原廠強調未來將會積極爭取。

▲電門、剎車踏板採逗趣的▶和||符號。

▲杯架有貼心的隱藏設計，帶來更好的空間規劃。

ID.5 GTX 內裝強調熱血競技元素，雖然與 ID.4共享大部分的內飾設計，但在細節處增加GTX專屬的元素，例如麂皮跑車化座椅、紅色縫線等，進一步強化GTX 的性能形象。中央觸控螢幕同樣 12.9吋，但 GTX 的數位儀表盤上顯示更多與駕駛相關的資訊。

駕駛模式除了基本的Eco、Sport、Comfort和Individua外，GTX還另有Traction模式。而在安全輔助上，福斯一視同仁，都配有IQ.DRIVE輔助駕駛，實現趨勢的L2半自動駕駛服務。

▲GTX配有精髓的跑車化麂皮座椅與紅色縫線。

▲GTX另多出專屬駕駛樂趣的Traction模式。

▲大面積玻璃天窗加分，遼闊美景延伸至後座。

▲ID.4 Pro S動力輕盈穩健，帶來舒適合宜的行路質感。

ID.4 Pro S 採用單馬達後輪驅動系統，能繳出268匹馬力，無論在都市，亦或高速公路上，ID.4 Pro S 都能提供平順且穩定加速體驗。由於單馬達設計，ID.4 Pro S 的重量較輕，這有助於提升續航表現。儘管它的加速表現不如GTX強勁，但在日常駕駛情境下，它的動力輸出已經足夠應付大多數路況，受惠電動車特有的即時動力輸出，讓這款車的起步反應非常敏捷。

▲ID.5 GTX更強勁的動力輸出，配上紮實的懸吊，操控殺彎一把罩。

ID.5 GTX 則是一款性能取向車型，採用雙馬達四輪驅動系統，配置前後軸電動馬達，繳出340匹馬力，相比 ID.4 Pro S，ID.5 GTX 擁有更加強悍加速能力，加上運動化懸吊加持，讓GTX應對多變的路況時更具靈活性，無論是濕滑路面、急彎還是高速駕駛，四輪驅動系統都能提供穩定的抓地力與出色的操控性能。

駕駛體驗方面，ID.4 Pro S 強調平穩舒適的駕駛感受，而 ID.5 GTX 則提供熱血刺激的駕駛樂趣，使兩款車能夠滿足不同駕駛者需求，都能在台灣ID電動車系列中找到合適的選擇。

兩款車型配有84kWh電池容量，採CCS2規格，Pro S、GTX續航力約在539與510公里左右。在後勤的充電樁服務上不用擔心，繼中壢、汐止極速充電站落成後，未來全台經銷商共有14座充電據點，使用360kW快速充電，能在26分鐘內將低電量補充至80%，並能透過集團的福斯App查詢規劃豐富的充電旅程，未來提供全台超過500座充電站資訊。