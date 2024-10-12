ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

【周焦點】TOYOTA新車降12萬　納智捷將推全新7人座　三菱國產休旅現身

▲鴻海科技日本周登場，納智捷將有不少新車評估量產；TOYOTA電動休旅大降12萬；三菱Xforce測試車台灣現身。（圖／翻攝自各車廠）

▲鴻海科技日本周登場，納智捷將有不少新車評估量產；TOYOTA電動休旅大降12萬；三菱Xforce測試車台灣現身。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

全新鴻海Model D於本周現身，納智捷已有評估量產計劃；TOYOTA bZ4X電動休旅下殺12萬，還加碼送多項好禮；台灣三菱終於有新動作了，傳聞的全新Xforce入門休旅已經在台灣現身被捕獲！

▲鴻海科技日本周登場，納智捷將有不少新車評估量產；TOYOTA電動休旅大降12萬；三菱Xforce測試車台灣現身。（圖／翻攝自各車廠）

▲鴻海科技日本周登場，納智捷將有不少新車評估量產；TOYOTA電動休旅大降12萬；三菱Xforce測試車台灣現身。（圖／翻攝自各車廠）

▲全新Model D未來有望以國產優勢進軍電動車7人座市場。

一年一度的鴻海科技日於10月8日開幕，現場電動車五花八門、精銳盡出涵蓋多級距車款，其中備受矚目的Model D全新7人座電動MPV成本場焦點（連結），具備豪華舒適的寬敞格局讓人驚艷，納智捷更有評估市售量產計劃，為旗下第3款電動車鋪梗。

▲鴻海科技日本周登場，納智捷將有不少新車評估量產；TOYOTA電動休旅大降12萬；三菱Xforce測試車台灣現身。（圖／翻攝自各車廠）

▲Model B即將量產，預計明年以納智捷n5掛牌上市。

除了全新Model D，現場同樣有首次現身的Model U、Model A等商務取向電動車，另外以準量產再度登場的Model B（連結），已經在為最後量產暖身，未來納智捷將以n5上市，定位在n7之下，繼續挑戰百萬有找的電動車。

▲鴻海科技日本周登場，納智捷將有不少新車評估量產；TOYOTA電動休旅大降12萬；三菱Xforce測試車台灣現身。（圖／翻攝自各車廠）

▲TOYOTA bZ4X降12萬。

台灣和泰TOYOTA電動車也沒閒著，於10月7日宣布bZ4X推出10月限時限量優惠（連結），除了打出較原售價減去12萬的155萬優惠價外，還提供充電金、車身鍍膜、丙式車體險、延長保固等優惠，總價值高達18萬，此優惠僅限量50台，且活動只到10／31。

▲鴻海科技日本周登場，納智捷將有不少新車評估量產；TOYOTA電動休旅大降12萬；三菱Xforce測試車台灣現身。（圖／翻攝自各車廠）

▲中華三菱開始路試Xforce入門休旅，預計明年國產上市。

中華日前表示，明年將有2款新車爭取國產上市，如今其中1款相信就是三菱Xforce入門休旅（連結），新車已經在台灣中部山區測試被捕獲，未來將搭載1.5升自然進氣鎖定TOYOTA Yaris Cross、MG ZS等小休旅級距。

►台灣「Nissan旗艦房車」大降20萬！跟TOYOTA Camry打價格戰

►最多降31萬！台灣福特「Focus、Kuga、野馬電動休旅」國產進口都降價

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：一周焦點TOYOTAbZ4X納智捷鴻海電動車Model D三菱Xforce

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

「福斯ID.4、ID.5」電動休旅試駕2024-10-12

【周焦點】TOYOTA降12萬　納智捷推7人座2024-10-12

改款新三菱Outlander日本開賣2024-10-12

「LEXUS旗艦7人座休旅」推改款2024-10-12

特斯拉無人電動車Robotaxi發表2024-10-11

車牌被盜「她狂收罰單」又涉肇逃！監理站卻不給換牌2024-10-11

「TOYOTA全新1.5升引擎」更省油將量產2024-10-11

HONDA豪華HR-V雙生休旅挑戰LEXUS2024-10-11

雪佛蘭電動美式皮卡車推新年式2024-10-10

OPEL大改款Grandland休旅歐開賣2024-10-10

熱門文章

「TOYOTA全新1.5升引擎」更省油將量產2024-10-11

中華車Veryca大改款現身噪音測試2024-10-10

HONDA豪華HR-V雙生休旅挑戰LEXUS2024-10-11

旅行車控必看2024最值得入手這5部2024-10-05

台灣「Nissan旗艦房車」大降20萬2024-10-03

特斯拉無人電動車Robotaxi發表2024-10-11

「LEXUS旗艦7人座休旅」推改款2024-10-12

納智捷評估「國產全新電動7人座MPV」2024-10-08

改款新三菱Outlander日本開賣2024-10-12

「三菱全新入門休旅」台灣現身測試2024-10-09

相關新聞

鴻海AI加持股價翻倍！200元後怎麼看　一文重新認識代工龍頭

鴻海AI加持股價翻倍！200元後怎麼看　一文重新認識代工龍頭

WEF燈塔工廠最新名單出爐！鴻海集團再添2座「世界級智造標竿」

WEF燈塔工廠最新名單出爐！鴻海集團再添2座「世界級智造標竿」

鴻海重返200元關卡！市值衝2.8兆元　旺季看好營運逐季升溫

鴻海重返200元關卡！市值衝2.8兆元　旺季看好營運逐季升溫

特斯拉無人電動車Robotaxi發表！低於新台幣96萬　大空間還能開會

特斯拉無人電動車Robotaxi發表！低於新台幣96萬　大空間還能開會

「TOYOTA全新1.5升引擎」更省油將量產！下一代Corolla、RAV4將採用

「TOYOTA全新1.5升引擎」更省油將量產！下一代Corolla、RAV4將採用

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA全新1.5升引擎」更省油將量產！下一代Corolla、RAV4將採用

「TOYOTA全新1.5升引擎」更省油將量產！下一代Corolla、RAV4將採用

中華汽車「小發財Veryca大改款」現身噪音測試！保時捷Taycan也來了

中華汽車「小發財Veryca大改款」現身噪音測試！保時捷Taycan也來了

HONDA「豪華款HR-V雙生休旅」挑戰LEXUS！外型內裝曝光今年見

HONDA「豪華款HR-V雙生休旅」挑戰LEXUS！外型內裝曝光今年見

旅行車控必看！「2024最值得入手這5部」操控更勝SUV實用性不打折

旅行車控必看！「2024最值得入手這5部」操控更勝SUV實用性不打折

台灣「Nissan旗艦房車」大降20萬！跟TOYOTA Camry打價格戰

台灣「Nissan旗艦房車」大降20萬！跟TOYOTA Camry打價格戰

特斯拉無人電動車Robotaxi發表！低於新台幣96萬　大空間還能開會

特斯拉無人電動車Robotaxi發表！低於新台幣96萬　大空間還能開會

「LEXUS旗艦7人座休旅」推改款！導入新油電大空間更省油

「LEXUS旗艦7人座休旅」推改款！導入新油電大空間更省油

鴻海科技日／納智捷評估「國產全新電動7人座MPV」挑戰TOYOTA阿法

鴻海科技日／納智捷評估「國產全新電動7人座MPV」挑戰TOYOTA阿法

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366