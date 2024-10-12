【周焦點】TOYOTA新車降12萬　納智捷將推全新7人座　三菱國產休旅現身

▲鴻海科技日本周登場，納智捷將有不少新車評估量產；TOYOTA電動休旅大降12萬；三菱Xforce測試車台灣現身。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

全新鴻海Model D於本周現身，納智捷已有評估量產計劃；TOYOTA bZ4X電動休旅下殺12萬，還加碼送多項好禮；台灣三菱終於有新動作了，傳聞的全新Xforce入門休旅已經在台灣現身被捕獲！

▲全新Model D未來有望以國產優勢進軍電動車7人座市場。

一年一度的鴻海科技日於10月8日開幕，現場電動車五花八門、精銳盡出涵蓋多級距車款，其中備受矚目的Model D全新7人座電動MPV成本場焦點（連結），具備豪華舒適的寬敞格局讓人驚艷，納智捷更有評估市售量產計劃，為旗下第3款電動車鋪梗。

▲Model B即將量產，預計明年以納智捷n5掛牌上市。

除了全新Model D，現場同樣有首次現身的Model U、Model A等商務取向電動車，另外以準量產再度登場的Model B（連結），已經在為最後量產暖身，未來納智捷將以n5上市，定位在n7之下，繼續挑戰百萬有找的電動車。

▲TOYOTA bZ4X降12萬。

台灣和泰TOYOTA電動車也沒閒著，於10月7日宣布bZ4X推出10月限時限量優惠（連結），除了打出較原售價減去12萬的155萬優惠價外，還提供充電金、車身鍍膜、丙式車體險、延長保固等優惠，總價值高達18萬，此優惠僅限量50台，且活動只到10／31。

▲中華三菱開始路試Xforce入門休旅，預計明年國產上市。

中華日前表示，明年將有2款新車爭取國產上市，如今其中1款相信就是三菱Xforce入門休旅（連結），新車已經在台灣中部山區測試被捕獲，未來將搭載1.5升自然進氣鎖定TOYOTA Yaris Cross、MG ZS等小休旅級距。