「三菱國產全新入門休旅」台灣現身測試！鎖定TOYOTA Yaris Cross

▲三菱全新Xforce悄悄現身台灣測試！（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

在今年的中華法說會中，提前三菱Mitsubishi明年開始將有2款新車爭取國產上市，如今已能大致確定其中1款就是東南亞暢銷的Xforce入門休旅，因為實車已經於台灣中部山區測試被捕獲了！

▲Xforce預計以國產進軍一級小休旅戰區。

台灣網友於中部山區目擊到三菱Xforce測試車，該車首發於東南亞市場，其高人氣的銷售也期將導回日本母國，更有以國產進軍台灣市場計劃。

Xforce尺碼4,390x1,810x1,660mm、軸距為2,620mm，市場定位在台灣有不少強勢對手，包含TOYOTA Yaris Cross、HONDA HR-V、MG ZS、Nissan Kicks都在射程範圍。

▲即將進軍日本的Xforce雖傳出有油電規劃，但台灣應會以自然進氣為主。

Xforce採用全新的設計語彙，與台灣熟悉的Outlander、Eclipse Cross截然不同，在年輕活潑的元素下，賦予凹凸有致車身鈑件，帶來強而有力的視覺力量感。觀察對手在台灣市場布局，台灣動力應會與東南亞規格相同，採用1.5升自然進氣，搭配CVT變速箱，具備103匹馬力、14.3公斤米扭力。

▲內裝不因入門顯得陽春，配備豐富應有盡有。

新車採用8吋儀錶結合12.3吋多媒體螢幕，給人誠意滿滿的數位科技感，平底的運動方向盤也活潑不少視覺年輕感受，並配有與Yamaha合作的高級音響系統，配備呈現一點都不陽春。