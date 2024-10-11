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「TOYOTA全新1.5升引擎」更省油將量產！下一代Corolla、RAV4將採用

▲TOYOTA今年展出的全新1.5升引擎即將量產問世！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA今年展出的全新1.5升引擎即將量產問世！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA、Mazda、Subaru今年5月宣告聯手次世代引擎開發，其中備受關注的全新1.5升4缸引擎將牽連旗下各級距主力車款，這具新引擎將取代現行的1.5升3缸，不僅更會跑，還更省油！

▲TOYOTA今年展出的全新1.5升引擎即將量產問世！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲全新開發的4缸引擎將具備比3缸更好的效率。

TOYOTA副社長曾表示，全新開發的1.5升4缸引擎對比現行的同排氣量3缸，將具備更好的效率與省油優勢，能有效降低10%體積，且4缸也能帶來比3缸更穩定的表現，並能適應電氣化、生物燃料、液氫等多種燃料。

TOYOTA Sienta、Yaris、Yaris Cross、Corolla等家族目前均是採用1.5升3缸引擎，除了有自然進氣，還另有油電可選，具備40%熱效率，在油電Yaris身上擁有36km/L平均油耗，但如今這具3缸引擎未來將被全新開發的4缸動力取代。

▲TOYOTA今年展出的全新1.5升引擎即將量產問世！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲下一代Yaris、Corolla、RAV4有望搭上新引擎熱潮。

這具全新引擎將牽動TOYOTA未來各級距主力車款，其中包含Corolla、RAV4都已邁入大改款週期，日前日本更有消息表示，下一代Corolla、RAV4將有望換上全新的1.5升引擎，並支援油電、PHEV等各種技術，相信就與TOYOTA正在開發的新引擎有密切關係。

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