HONDA「豪華款HR-V雙生休旅」挑戰LEXUS！外型內裝曝光今年見

▲Acura ADX全新休旅釋出預告，預計今年底前發表。（圖／翻攝自Acura）

記者徐煜展／綜合報導

美規HONDA HR-V有親戚了！高端品牌的Acura計劃以美規HR-V推出ADX全新休旅，近來再度釋出預告，能一睹外觀、內裝設計，這輛關注頗高的Acura ADX，未來將成為LEXUS LBX、UX新對手。

Acura即將派出ADX進軍豪華休旅入門級距，雖來自美規HR-V延伸打造，但設計可比美規HR-V來得更搶眼、時尚，從最新的車尾剪影照來看，新車採用辨識度超高的閃電造型LED尾燈，配上擾流尾翼等，Acura ADX雖為入門，但外型設計不馬虎、呆板，第一眼就給人運動感十足的氛圍。

▲Acura ADX尺碼應會與美規HR-V相近，屬於市場熱門的跨界休旅。

美規HONDA HR-V其實就是大陸、日本的ZR-V，新車與11代Civic共享平台，定外在CR-V之下，擁有4,568x1,840x1,621mm尺碼、2,655mm軸距比台灣HR-V擁有更好的空間規劃。台灣本田日前也曝光註冊ZR-V商標，未來說不定有機會能看到ZR-V登台。

▲車內配備豐富，質感呈現出色。

車內配置相當精緻、討喜，特別採用質感出眾的白內裝呈現，採真皮、麂皮混搭的座椅，並有電動調整、通風、加熱等功能，此外全景天窗、B&O音響都是Acura ADX配備。

Acura ADX預計與ZR-V相同採1.5升渦輪作為主力，能繳出200匹馬力、26.5公斤米扭力，還不排除會有2.0升渦輪的Type S性能款。