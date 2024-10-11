ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

HONDA「豪華款HR-V雙生休旅」挑戰LEXUS！外型內裝曝光今年見

▲Acura ADX全新休旅釋出預告，預計今年底前發表。（圖／翻攝自Acura）

▲Acura ADX全新休旅釋出預告，預計今年底前發表。（圖／翻攝自Acura）

記者徐煜展／綜合報導

美規HONDA HR-V有親戚了！高端品牌的Acura計劃以美規HR-V推出ADX全新休旅，近來再度釋出預告，能一睹外觀、內裝設計，這輛關注頗高的Acura ADX，未來將成為LEXUS LBX、UX新對手。

Acura即將派出ADX進軍豪華休旅入門級距，雖來自美規HR-V延伸打造，但設計可比美規HR-V來得更搶眼、時尚，從最新的車尾剪影照來看，新車採用辨識度超高的閃電造型LED尾燈，配上擾流尾翼等，Acura ADX雖為入門，但外型設計不馬虎、呆板，第一眼就給人運動感十足的氛圍。

▲Acura ADX全新休旅釋出預告，預計今年底前發表。（圖／翻攝自Acura）

▲Acura ADX尺碼應會與美規HR-V相近，屬於市場熱門的跨界休旅。

美規HONDA HR-V其實就是大陸、日本的ZR-V，新車與11代Civic共享平台，定外在CR-V之下，擁有4,568x1,840x1,621mm尺碼、2,655mm軸距比台灣HR-V擁有更好的空間規劃。台灣本田日前也曝光註冊ZR-V商標，未來說不定有機會能看到ZR-V登台。

▲Acura ADX全新休旅釋出預告，預計今年底前發表。（圖／翻攝自Acura）

▲Acura ADX全新休旅釋出預告，預計今年底前發表。（圖／翻攝自Acura）

▲Acura ADX全新休旅釋出預告，預計今年底前發表。（圖／翻攝自Acura）

▲車內配備豐富，質感呈現出色。

車內配置相當精緻、討喜，特別採用質感出眾的白內裝呈現，採真皮、麂皮混搭的座椅，並有電動調整、通風、加熱等功能，此外全景天窗、B&O音響都是Acura ADX配備。

Acura ADX預計與ZR-V相同採1.5升渦輪作為主力，能繳出200匹馬力、26.5公斤米扭力，還不排除會有2.0升渦輪的Type S性能款。

►台灣「Nissan旗艦房車」大降20萬！跟TOYOTA Camry打價格戰

►最多降31萬！台灣福特「Focus、Kuga、野馬電動休旅」國產進口都降價

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：HONDAHR-VCR-VWR-VSUV休旅車跨界入門小休旅e:NS1AcuraADX

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

特斯拉無人電動車Robotaxi發表2024-10-11

車牌被盜「她狂收罰單」又涉肇逃！監理站卻不給換牌2024-10-11

「TOYOTA全新1.5升引擎」更省油將量產2024-10-11

HONDA豪華HR-V雙生休旅挑戰LEXUS2024-10-11

雪佛蘭電動美式皮卡車推新年式2024-10-10

OPEL大改款Grandland休旅歐開賣2024-10-10

中華車Veryca大改款現身噪音測試2024-10-10

福斯推出「新7人座休旅」2024-10-10

Yamaha新3缸仿賽重機YZF-R9亮相2024-10-10

Lexus「IS車系美規新年式」登場2024-10-10

熱門文章

中華車Veryca大改款現身噪音測試2024-10-10

HONDA豪華HR-V雙生休旅挑戰LEXUS2024-10-11

特斯拉無人電動車Robotaxi發表2024-10-11

福斯推出「新7人座休旅」2024-10-10

雪佛蘭電動美式皮卡車推新年式2024-10-10

OPEL大改款Grandland休旅歐開賣2024-10-10

「TOYOTA全新1.5升引擎」更省油將量產2024-10-11

納智捷評估「國產全新電動7人座MPV」2024-10-08

奧迪「豪華電動跑旅」釋出預告2024-10-09

納智捷總經理：Model B是下一輛2024-10-09

相關新聞

OPEL「大改款Grandland休旅」歐洲開賣！豐富動力選項還會推純電版

OPEL「大改款Grandland休旅」歐洲開賣！豐富動力選項還會推純電版

福斯推出「新7人座休旅」！3動力、大空間取代Tiguan Allspace

福斯推出「新7人座休旅」！3動力、大空間取代Tiguan Allspace

Honda召回北美170萬輛車！　疑齒輪箱總成製造不當

Honda召回北美170萬輛車！　疑齒輪箱總成製造不當

納智捷總經理透露「Model B絕對是下一輛」！電子商城預告11月上線

納智捷總經理透露「Model B絕對是下一輛」！電子商城預告11月上線

宜蘭路口車禍！休旅車突衝撞對向保時捷　「四輪朝天」釀2傷

宜蘭路口車禍！休旅車突衝撞對向保時捷　「四輪朝天」釀2傷

讀者迴響

熱門文章

中華汽車「小發財Veryca大改款」現身噪音測試！保時捷Taycan也來了

中華汽車「小發財Veryca大改款」現身噪音測試！保時捷Taycan也來了

HONDA「豪華款HR-V雙生休旅」挑戰LEXUS！外型內裝曝光今年見

HONDA「豪華款HR-V雙生休旅」挑戰LEXUS！外型內裝曝光今年見

特斯拉無人電動車Robotaxi發表！低於新台幣96萬　大空間還能開會

特斯拉無人電動車Robotaxi發表！低於新台幣96萬　大空間還能開會

福斯推出「新7人座休旅」！3動力、大空間取代Tiguan Allspace

福斯推出「新7人座休旅」！3動力、大空間取代Tiguan Allspace

雪佛蘭「電動美式皮卡車」推新年式！新增大電池版續航力更持久

雪佛蘭「電動美式皮卡車」推新年式！新增大電池版續航力更持久

OPEL「大改款Grandland休旅」歐洲開賣！豐富動力選項還會推純電版

OPEL「大改款Grandland休旅」歐洲開賣！豐富動力選項還會推純電版

「TOYOTA全新1.5升引擎」更省油將量產！下一代Corolla、RAV4將採用

「TOYOTA全新1.5升引擎」更省油將量產！下一代Corolla、RAV4將採用

鴻海科技日／納智捷評估「國產全新電動7人座MPV」挑戰TOYOTA阿法

鴻海科技日／納智捷評估「國產全新電動7人座MPV」挑戰TOYOTA阿法

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366