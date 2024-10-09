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納智捷總經理透露「Model B絕對是下一輛」！電子商城預告11月上線

▲鴻海科技日 。（圖／記者林鼎智攝）

▲納智捷總經理李應生透露，Model B絕對是下一輛與鴻華先進合作的新車。（圖／資料照）

文／中央社

鴻海科技日今天續登場，裕隆自主品牌納智捷（LUXGEN）總經理李應生下午在論壇透露，納智捷電子商城預計11月1日上線，納智捷規劃與鴻華先進再合作，推出Model B平台為基礎的品牌電動車款。

納智捷說明，電子商城特色在提升核心客戶的使用體驗，帶動更多口碑，電子商城會打造亮點點數系統，把獎勵忠誠客戶的推薦行為、或是電動車電池養護行為等的激勵點數，透過電商平台兌現。 納智捷表示，在電動車整合人工智慧（AI）的使用體驗趨勢下，電子商城不侷限於車用零配件銷售，會提供更多服務類型，例如試車聯網軟體、充電資費方案等。

記者提問納智捷與鴻華先進下一波合作規劃，李應生透露，「Model B絕對是下一輛」，至於詳細時程和開發計畫，仍以鴻華先進為主。 納智捷說明，鴻華先進是技術合作夥伴，若符合台灣市場需求，納智捷都會積極評估導入新車型。 市場人士指出，納智捷在2023年下半年已申請註冊商標n5，推測納智捷可能繼Model C品牌車n7後，再推出Model B品牌車n5。

李應生下午受邀以AI驅動電動車未來趨勢為題演講，他表示，納智捷積極透過人工智慧應用布局數位化行銷，建立消費數據平台，用AI處理消費者數據，並進行消費者評鑑，做出客群分類，用AI打造潛在客戶系統，透過AI應用可增強銷售實力。 李應生並指出，AI可提供車主更好的購車體驗，例如納智捷用平台打造智能客服系統，以更直覺且互動的方式，即時提供車主各項車況訊息。此外，納智捷也規劃電池監控平台，透過AI分析並蒐集電池數據，分析用電行為，客製化訂定車主適合的電池保養方案。

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