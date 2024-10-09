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KIA Sorento甫上市更正產品資訊　1.6升渦輪油電因環保法規降馬力

▲KIA Sorento上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA Sorento甫於本周在台上市，不過總代理森那美起亞也發出產品資訊更正，在因應歐盟法規下，針對1.6升渦輪油電車型調降馬力。（圖／記者林鼎智攝、翻攝自KIA，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

KIA新一代Sorento甫於本周一正式上市（報導請點此），不過KIA台灣總代理森那美起亞今（9）日則發出產品資訊更正，「因配合歐盟最新與更嚴格的環保認證法規，針對新年式（2025年式）Sorento 1.6升Turbo-Hybrid車型之引擎馬力輸出值調整為160匹，最大綜效馬力輸出為215匹」

據了解，此次調整是為了因應歐盟最新6e排放法規及AES規範，主要針對Sorento 1.6升渦輪油電車型，而2.2升柴油車型則在既有6E規範下不受影響。

▲KIA Sorento上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA Sorento 。（圖／翻攝自KIA）

▲為因應歐盟6e排放法規，Sorento 1.6升渦輪油電車型調降引擎輸出，從原本180匹馬力調降為160匹，綜效馬力則從原本235匹降為215匹。

在因應歐盟法規下，Sorento 1.6升渦輪油電調降引擎輸出，從原本180匹馬力調降為160匹，綜效馬力則從原本235匹降為215匹，至於最大扭力則維持37.4公斤米不變，官方也已更新產品規配資訊。

值得一提的是，KIA接下來還有不少產品到來，包括新一代Picanto、小改款Carnival等，同時品牌一年一度的「KIA EV Day」今年也將移師台灣舉行，預計將在11月中在台舉辦活動，屆時新款EV3電動車有望在台亮相。

▲KIA EV3 。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA一年一度的EV DAY將首度在台舉行，屆時有望搶先看到EV3電動車。

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