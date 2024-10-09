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特斯拉「Model 3後驅大電池版」歐洲開賣！702km續航、加速也更快

▲特斯拉Long Range RWD後驅版 。（圖／翻攝自Tesla）

▲特斯拉於歐洲市場推出Model 3 Long Range RWD後驅版，一登場就成為續航力最高的車型。（圖／翻攝自Tesla）

記者林鼎智／綜合報導

不同於台灣特斯拉Model 3煥新版共有RWD後驅（169.99萬）、Long Range全驅（199.99萬）、Performance（233.79萬） 3款車型，特斯拉近日也在歐洲市場推出「Long Range RWD後驅版」，該車具有WLTP續航436英里（702公里） ，也成為Model 3中續航力最高車型。

▲Model 3（圖／記者徐煜展攝）

▲目前台灣特斯拉Model 3煥新版共有RWD後驅（169.99萬）、Long Range全驅（199.99萬）、Performance（233.79萬） 3款車型，未來是否也會增添RWD Long Range版本也讓車友開始期待。（圖／記者徐煜展攝）

事實上，在Model 3改款前也有Long Range RWD後驅車型，不過後來也停售調整編成。此次特斯拉重新在歐洲市場推出該車型，除了搭載18吋輪圈外，左駕、右駕車型都有，售價則是44,990歐元，折合新台幣約158.7萬元。

性能上，這款Long Range RWD後驅版具有0-100km／h加速4.9秒表現，比入門後驅車型快了1.2秒，極速則是201km／h，預計11月開始交車。至於未來是否也有望導入台灣市場，也引起不少車友們討論。

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關鍵字：汽車電動特斯拉TeslaModel 3煥新版Long RangeRWD後驅歐洲續航

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