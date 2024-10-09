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嘉年華老車「轉世重生變電動車」！KIA英國慶成立80周年推魔改版本

圖文／7Car 小七車觀點

為了慶祝 Kia 自 1944 年創廠至今滿 80 週年，Kia UK 近日 (10/07) 於官方網站宣布與英國知名電動總成公司 Electrogenic 攜手打造一輛獨一無二的純電改裝車 – Pride EV Restomod。這款車是基於 1996 年式歐規 Kia Pride 1.3 LX 五門車型，經由雙方由內到外徹底翻新並取消原 1.3L 引擎，換上全新電動驅動系統後，可產出高達 80kW 最大輸出功率與 235Nm 峰值扭力，實車已於 10/6 的 Bicester Heritage Scramble 活動上首次亮相，成為該品牌極具象徵性的慶祝創廠代表作之一。

首先在外觀方面，Pride EV Restomod 可說完整保留 1980 年代的經典設計語彙，包括原車的 12 吋鋼圈和輪蓋，以延續復古氣息。同時，原廠還特地將車身烤漆換上現今 Hyundai-Kia 集團純電車型的招牌色“White Pearl”珍珠白，這款色調也常見於 Kia EV3、EV6、EV9 與歐洲市場的 Niro EV 等車款。此外，前後燈組也進行了升級，大幅提升行車能見度，使其在懷舊和現代之間找到巧妙的平衡。

進入車內，Pride EV Restomod 整體車艙鋪陳依舊保持了符合 1980 年代風格的灰色絨毛布料，但座椅與地毯上嵌有鮮明的萊姆綠色縫線，與 Kia EV6 GT 的內裝配色可說相互呼應，不僅展現了復古感，還為整體車內氛圍增添了一抹俏皮的個性。此外，儀表板保留了傳統的指針式設計，汽油表經過改裝後顯示電池電量，既保留了駕駛者熟悉的體驗，又融合了新科技。

動力配置方面，Pride EV Restomod 最大的改變在於動力系統，原先的 1.3 升自然進氣汽油引擎被替換，取而代之的是一具具備 80kW 最大功率輸出的電動馬達，搭配前後雙 10kWh 電池組與加油蓋下方的充電插口，在其擁有的三種駕駛模式「Eco」、「Sport」與「Auto」切換下，可於 0~2,500 rpm 的馬達轉速範圍內產生高達 235Nm 的峰值扭力，原廠宣稱較原始車型的內燃機動力提升高達 99.2%。該車配備兩組各 10kWh 的電池組，分別置於前後軸上，以達到最佳重量分配。而車輛整備重量也僅增加了 20 公斤，搭配原廠刻意保留的原 5 速手排變速箱與前輪驅動設定，以及取代油門機械連桿的全新線控系統，可獲得宛如當年性能鋼砲般的加速力道。

續航里程及充電方面，原廠宣稱在 Eco 模式行駛下，Pride EV Restomod 在充滿電後可行駛約 120 英里。而曾經的加油孔蓋下方現已換上充電插座，在使用傳統插頭插座或壁掛式充電器，Pride EV Restomod 可在大約六小時內從 1% 充滿到 100%。

其實眼尖的讀者應已發現，本次主角的原始車型 – 1996 年款 Kia Pride 即與國內 1990 年代由總代理福特六和導入販售的嘉年華為雙生車型。Ford Festiva 的原型車便是圖中的 Kia Pride，當年這是一個由 Ford 主導的迷你全球車計畫，雖然名義上是由 Kia 設計，不過實際上當時隸屬 Ford 旗下的 Mazda 卻給予了極大的指導，並結合 Ford 對於安全科技的經驗所跨國開發的產品，銷售至許多市場，在國內也因當時 Ford 品牌形象優良，自 1989 年 5 月 10 日以嘉年華中文譯名上市後，由於售價十分合宜，入門僅需約新台幣 24 萬元即可入主，佔據了當時國內迷你車市場銷售冠軍寶座。

而動力配置上，1.3 升的 Kia Pride/Ford Festiva 可在 5,500rpm 時輸出 78ps 最大馬力，在 3,500rpm 時輸出 12kg-m 峰值扭力，搭配 5 速手排或 3 速自排變速箱，帶動手排車 840 公斤的空重或自排車 865 公斤的空重仍屬堪用，油耗表現也被當時消費者接受，寫下當時國產小車傳奇的一頁。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：KIA起亞PrideEV電動車汽車新車Ford福特嘉年華

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