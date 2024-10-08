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美規Lexus LC新年式亮相！底盤優化調校、折新台幣323.4萬起

▲美規Lexus Lc新年式 。（圖／翻攝自Lexus）

▲美規Lexus LC新年式亮相，此次升級前後防傾桿、內裝材質，並維持3.5V6油電、5.0升V8自然進氣2種動力 。（圖／翻攝自Lexus，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

北美Lexus發表2025年式LC，美規新年式LC在原廠優化底盤下提升動態表現，同時也維持5.0升V8自然進氣動力，另外還有3.5升V6油電選擇。

Lexus LC自2017年上市，雖然7年未大改款但仍具有亮眼外型。美規新年式針對LC500、LC500h Coupe都經過底盤調校優化，並新增Iridium車色，使LC具有多達9款車色可選。

▲美規Lexus Lc新年式 。（圖／翻攝自Lexus）

▲美規Lexus Lc新年式 。（圖／翻攝自Lexus）

▲美規Lexus Lc新年式 。（圖／翻攝自Lexus）

▲美規Lexus Lc新年式 。（圖／翻攝自Lexus）

▲美規Lexus LC共有多達9款車色選擇。

車內也有進行微調，像是副駕座椅椅面採Alcantara麂皮材質，並可選配運動套件增添碳纖維飾板，提供Black、Toasted Caramel與Rioja Red三種內裝色調。

▲美規Lexus Lc新年式 。（圖／翻攝自Lexus）

▲Lexus LC500雙門轎跑／敞篷皆搭載5.0升V8自然進氣引擎、10速自排變速箱，具有最大馬力471匹／55.1公斤米扭力。

Lexus LC500雙門轎跑／敞篷皆搭載5.0升V8自然進氣引擎、10速自排變速箱，具有最大馬力471匹／7,100rpm、最大扭力55.1公斤米／4,800rpm；而LC 500h則採3.5升V6引擎，結合電動馬達後具有354匹馬力。

美規新年式Lexus LC售價自100,425美元起，折合新台幣約323.4萬，而油電動力的LC500h則是103,575 美元（折合新台幣約333.5萬）。

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