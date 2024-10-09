「Honda技術日」公布下一代0系列電動車！確定明年CES展亮相

▲Honda公布下一代電動車技術，新電動車將在明年1月的CES消費性電子大展上亮相。（圖／翻攝自Honda，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

本田（Honda）近日於「Honda 0 tech Meeting 2024」公布下一代Honda 0零系列電動車技術，新一代電動車將在2026年上市，並具有「薄、輕、智」特色，原廠也預告Honda 0系列電動車將率先在明年1月CES消費電子展上亮相。

Honda為實現MM設計理念（Man Maximum，Mechanical Minimum），新電動車將採低車高、短前懸設計，同時底盤也換上2.0GPa高剛性鋼材，並搭配薄型電池模組、小型電動馬達，使新0系列電動車具有低重心、低慣性的特色。

▲Honda新0系列電動車將具有更輕、更高效、低重心、低慣性等特色，在優化車體結構、電動馬達及電池組下將可減輕100公斤車重。



Honda也將自家HEV油電動力的逆變器技術用在電動車上，打造體積小、高效率的e-Axle電動馬達，使車室空間更大、高度也降低，結合優化的車身結構，使車重可再減輕約100公斤。

駕駛輔助系統方面，Honda也預告新電動車將有LiDAR光學雷達、高畫質鏡頭及傳感器與先進處理系統，並導入AI技術提升高精準的駕駛輔助，另外也會提供高速公路自動駕駛輔助功能、OTA遠端韌體更新技術，進一步實現自動駕駛功能（限定區域）。

▲駕駛輔助系統上也會透過AI技術提供更精準的駕駛輔助效能。