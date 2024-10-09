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奧迪「豪華電動跑旅」釋出首張預告　確定10／14全球首演

▲Audi Q6 e-tron SPortback預告 。（圖／翻攝自Audi）

▲Audi釋出Q6 e-tron Sportback電動跑旅首張預告，並將在10／14對外首演。（圖／翻攝自Audi，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

趕在巴黎車展前，奧迪（Audi）也釋出首張Q6 Sportback e-tron電動跑旅預告，確定會在10／14全球首演、並於明年正式上市。

緊跟在Q6 e-tron休旅車型上市後，此次Q6 e-tron Sportback版本也即將到來，同樣都搭載與保時捷合作開發的PPE電動車平台，並有著更流線的車頂線條、壓尾擾流，而Q6 e-tron也是繼汽油車型Q3、Q5與Q4 e-tron電動休旅後，奧迪第4款提供休旅、跑旅兩種選擇的車系。

▲Audi Q6 e-tron。（圖／翻攝自Audi）

▲Audi Q6 e-tron。（圖／翻攝自Audi）

▲Q6 e-tron Sportback將與休旅車型共用相同動力，包括單馬達後驅、雙馬達4驅與83kWh、100kWh兩種電池選擇。

值得一提的是，官方預告中也宣布Q6 e-tron拿下EuroNCAP撞擊測試5顆星，這項評價也同樣適用在Sportback車型，原廠也曾提到，更強悍的S、RS版本也會到陸續推出。

新Q6 e-tron Sportback將共用電動動力下，將有單馬達後驅326匹、雙馬達4驅462匹車型，並提供83kWh、100kWh兩種電池選擇，最大續航力達517公里，可支援270kW直流快充，10-80%充電僅需21分鐘，而Sportback售價則也會比休旅版本稍貴一些。

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關鍵字：汽車電動跑旅Audi奧迪Q6 e-tronSportback巴黎車展PPE保時捷續航

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