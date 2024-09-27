奧迪Q6 e-tron美國售價曝！首搭保時捷合作平台、折新台幣203萬起

▲Audi Q6 e-tron公布美國售價，共有單馬達後驅、雙馬達全驅以及SQ6，售價自63,800美元起，折合新台幣約203萬起。（圖／翻攝自Audi，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

奧迪（Audi）公布美規Q6 e-tron售價，這款中型豪華電動休旅共有3種動力選擇，包括單馬達後驅、雙馬達全驅，另外也有更猛爆的SQ6 e-tron，並且各動力下還有Premium、Premium Plus、Prestige三種車型等級，當地售價自63,800美元起（折合新台幣約203萬），而SQ6 e-tron則是72,900 美元起，折合新台幣約232.2萬。

▲美規Q6 e-tron入門標配LED頭燈、19吋輪圈，車內則有11.9吋數位儀表、14.5吋中控螢幕，內建Android Auto影音系統。



美規Q6 e-tron入門標配LED頭燈、19吋輪圈，車內則有11.9吋數位儀表、14.5吋中控螢幕，同時也內建Android Auto系統、標配駕駛輔助系統，包括ACC主動車距巡航、AEB自動急煞輔助、TSA交通號誌識別等；中階Premium Plus等級則具有AR擴增實境抬頭顯示器、B&O音響、全景天窗與後座加熱功能；至於最高規的Prestige等級則有主動式氣壓懸吊、前座隔音玻璃、10.9吋副駕資訊螢幕等。

▲Q6 e-tron具有526-1,529公升後行李廂空間，另外也有64公升前置物空間。



新Q6 e-tron皆搭載100kWh鋰電池，後驅單馬達具326匹、0-100km／h加速6.3秒，極速210km／h，若選配Ultra Package套件（18吋輪圈、低阻滾輪胎）後最大續航力可達517公里。

Q6 e-tron quattro雙馬達4驅車型則是462匹馬力，並具有Launch Control彈射起步模式，0-100km／h加速4.9秒，續航力則是494公里；最猛爆的SQ6 e-tron則具有516匹馬力，靜止加速破百只要4.1秒，搭載20吋輪圈，續航力則只有443公里。

▲Q6 e-tron搭載PPE電動車平台，具有800V電能架構，可支援270kW直流快充，10-80%充電僅需21分鐘。



新Q6 e-tron也率先搭載與保時捷合作打造的PPE電動車平台，具有800V電能架構，可支援270kW直流快充，10-80%充電僅需21分鐘，並可使用家用9.6kW充電，原廠後續也會推出選配的旅充，可支援19.2kW （240V／80A）的交流充電。