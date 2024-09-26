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1028萬起！瑪莎拉蒂「最新敞篷轎跑」登台　王陽明親自開出場

▲1028萬起！瑪莎拉蒂「最新敞篷轎跑」登台　王陽明親自開出場。（圖／記者張慶輝攝）

▲Maserati瑪莎拉蒂總代理台灣蒙地拿發表全新敞篷轎跑GranCabrio，並請到王陽明開著新車登場。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台中報導

Maserati瑪莎拉蒂總代理台灣蒙地拿今（26）日在台發表全新敞篷轎跑GranCabrio Trofeo，並為其開出1,028萬起的公告售價，這次活動不僅將地點選在甫落成的台中旗艦展示暨售後服務中心，更特別請到身為Grecale Trofeo車主的知名男星王陽明親自駕駛新車出場，並向車迷分享對於GranCabrio Trofeo的看法。

▲1028萬起！瑪莎拉蒂「最新敞篷轎跑」登台　王陽明親自開出場。（圖／記者張慶輝攝）

▲Maserati台中旗艦展示暨售後服務中心斥資超過5億打造，採用最新品牌通路識別設計。

Maserati最新的台中旗艦展示暨售後服務中心斥資超過5億打造，為全台首座、亞太第3座採最新品牌通路識別設計，有別於過去對於展間的傳統印象，透過源自「裁縫工坊」與「設計工作坊」的概念，讓客戶能更沉浸在一步步打造愛車的過程中，而低光源室內空間搭配聚光燈，能以更有戲劇張力的效果呈現每部Maserati精美作品，2樓客休區也延續了內斂奢華的義式風格，將美學與生活品味完美結合。

▲1028萬起！瑪莎拉蒂「最新敞篷轎跑」登台　王陽明親自開出場。（圖／記者張慶輝攝）

▲GranCabrio延續家族經典設計語彙，頂篷提供5種顏色選擇。

此次最新登台的GranCabrio Trofeo敞篷轎跑，外型延續了Maserati家族經典的設計語彙，包括結合車身主體與葉子板的一體式引擎蓋、散熱鰭孔、援引自MC20的雙燈線LED大燈組、以及全新LED尾燈等；頂篷除了能在14秒內完成開啟外，還提供5種顏色選擇，讓車主能展現獨到的個人品味。

▲1028萬起！瑪莎拉蒂「最新敞篷轎跑」登台　王陽明親自開出場。（圖／記者張慶輝攝）

▲車尾有全新設計LED燈組，雙邊四出尾管搭配下分流器，營造出濃厚的性能感受。

車內以「對立平衡之美」作為主軸，透過各種科技與材質的交融，呈現出具備質感與運動感的車是氛圍，駕駛介面除了有12.3吋馬鞍型數位儀表提供豐富資訊，中央觸控螢幕也以12.3吋搭配8.8吋，讓各項功能操作更直覺，再輔以2.0智能輔助多媒體系統與Sonus faber高階音響系統帶來完整體驗；為了顧及開篷時的舒適性，雙前座配有頸部暖風系統，另可選用擋風版進一步降低亂流現象。

▲1028萬起！瑪莎拉蒂「最新敞篷轎跑」登台　王陽明親自開出場。（圖／記者張慶輝攝）

▲1028萬起！瑪莎拉蒂「最新敞篷轎跑」登台　王陽明親自開出場。（圖／記者張慶輝攝）

▲車內以「對立平衡之美」作為主軸，為確保開篷時的舒適性，雙前座還附有頸部暖風系統。

GranCabrio Trofeo的動力源自3.0升V6雙渦輪海王星引擎，可輸出542匹馬力與66.3公斤米扭力，配合8速自手排變速箱與AWD四輪驅動，0-100km/h加速僅需3.6秒，極速上看316km/h；操控方面，鍛造輪圈配置為前20吋後21吋，前後軸均有主動式可調阻尼與氣壓懸吊，搭配前6後4活塞煞車系統，以及鋁、鎂合金的車身材質，即使敞篷結構帶來額外約100公斤的重量，仍能有犀利的操控表現。台灣蒙地拿也同場預告，電動版本的GranCabrio Folgore預計於2025年第1季抵台。

▲1028萬起！瑪莎拉蒂「最新敞篷轎跑」登台　王陽明親自開出場。（圖／記者張慶輝攝）

▲3.0升V6雙渦輪海王星引擎可輸出542匹馬力，0-100km/h加速僅需3.6秒。

▲1028萬起！瑪莎拉蒂「最新敞篷轎跑」登台　王陽明親自開出場。（圖／翻攝自Maserati）

▲Maserati GranCabrio Trofeo小檔案。

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