ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

BMW「小改款M4 CS雙門跑車」10／2在台發表！550匹馬力3.4秒衝破百

圖文／7Car 小七車觀點

繼今年 (2024) 5 月 BMW 正式發表以小改款 M4 Coupé (G82 LCI) 為基礎性能經由原廠調教升級的 M4 CS 中期改款車型後，近日也即將正式登台。BMW 總代理汎德近日透過媒體邀約預告，宣布將於 2024 年 10 月 2 日(三)正式在台發表全新 BMW M4 CS 中期改款車型，其動力性能在經由原廠大幅調教後，一舉來到 550hp/650Nm，0-100 km/h 僅需 3.4 秒即可完成，並享有諸多外、內觀專屬套件。建議售價目前有待發表後公布，而本站 7Car<小七車觀點> 將於當日第一時間前往現場，並將在發表後帶來更近一步報導，敬請鎖定。

外觀方面，BMW M4 CS 以大量碳纖維複合材質打造的引擎蓋、車頂、前後下擾流以及行李廂蓋，除提供輕量化且堅固的車身結構；融合 BMW GT 賽車黃色日型燈的光型變化智慧雷射頭燈、以紅色線條強化的專屬設計雙腎型水箱護罩，創造出熱血沸騰的賽車跑格。前 19 後 20 吋鍛造輪圈可以自由選擇金色或消光黑輪圈搭配專屬的紅色卡鉗或金色卡鉗，標準配備的 M 碳纖維陶瓷煞車系統提供最直接的煞車反應。

內裝方面，同樣以紅、黑配色的車室空間使用 Full-Leather Merino 全真皮內裝，M 碳纖維賽車桶型座椅包含專屬 CS 發光字樣，同時擁有加熱與電動調整等實用功能。Alcantara 麂皮材質 M 多功能方向盤搭配 12 點鐘位置標記、碳纖維換檔撥片及 M 碳纖維飾板。駕駛導向的懸浮式曲面螢幕由 12.3 吋虛擬數位儀錶及 14.9 吋中控觸控螢幕組成，搭配 BMW M 專屬介面的 BMW Operating System 8.5 及 M 車況抬頭顯示器。

動力配置方面，搭載 3.0 升 M TwinPower Turbo 直列六缸引擎，可爆發 550hp@6,250rpm 最大馬力與 650Nm@2,750 – 5,950rpm 的峰值扭力輸出，採後輪驅動設定搭配 M Steptronic 運動化八速手自排變速箱、可智慧分配前後輪動力比例的 M xDrive 跑車化可調式四輪傳動系統以及 M 運動化差速器，造就 0-100 公里加速只需 3.4 秒、0-200公里 11.1 秒以及極速 302km/h 的實力。標準配備 M 專業賽道駕駛暨甩尾分析系統，除擁有專屬循跡防滑設定，更可在賽道上計時個人單圈最佳紀錄。BMW M GmbH 提供專屬的車體強化結構及底盤調校設定，標準配備的 M 碳纖維陶瓷煞車系統及專屬鈦合金排氣系統，除了大幅減少車身重量，更提供穩定且極致的效能表現。

BMW 4-Series 自推出以來，就以前衛的外觀設計、豐富且戰鬥感十足的內裝配備以及品牌最為知名的駕馭感受，而受到許多消費者們的支持，而 M Power 車型更是所有車迷們朝思暮想的夢中情人。如今即將正式導入國內，相信以該車的產品本質與世代水平來說，對於有意購入歐系性能豪華四座雙門車型的消費者而言，肯定頗具魅力。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：BMWM4CoupeG82CS小改款LCI汽車新車雙門跑車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

698萬起！賓士「新大G越野休旅」台灣開賣　電動版G 580同步降臨

698萬起！賓士「新大G越野休旅」台灣開賣　電動版G 580同步降臨

150機車「最低58800入手」！光陽祭9月優惠全力搶攻開學購車潮

150機車「最低58800入手」！光陽祭9月優惠全力搶攻開學購車潮

Honda「CB／CBR650R紅牌重機」試駕　配備有感升級四缸依舊真香

Honda「CB／CBR650R紅牌重機」試駕　配備有感升級四缸依舊真香

史上第1人！台灣重機好手奪日本耐久賽冠軍　江直螢再創歷史新頁

史上第1人！台灣重機好手奪日本耐久賽冠軍　江直螢再創歷史新頁

480萬起！賓士「CLE 53 AMG敞篷跑車」上市　擁449匹馬力＋後軸轉向

480萬起！賓士「CLE 53 AMG敞篷跑車」上市　擁449匹馬力＋後軸轉向

日本現役F1車手將來台！紅牛賽車「台中封街飆速」3萬張門票開搶

日本現役F1車手將來台！紅牛賽車「台中封街飆速」3萬張門票開搶

最新文章

福特Kuga小改款1.5動力新增2車型2024-09-26

Hyundai新年式IONIQ 5 N南韓開賣2024-09-26

BMW小改款M4 CS雙門跑車10／2登台2024-09-26

1028萬起瑪莎拉蒂新敞篷轎跑登台2024-09-26

中華eMOVING推安駕&金卡納挑戰賽2024-09-26

TOYOTA美規GR Corolla新年式升級2024-09-26

特斯拉小改款Model Y新預想圖曝光2024-09-26

BMW新4GC、i4電動車上市2024-09-26

Skoda新入門電動休旅10／1首演2024-09-26

BMW小改款M3預告10／2台灣上市2024-09-26

熱門文章

新一代「Nissan 7人座MPV」現身2024-09-25

1028萬起瑪莎拉蒂新敞篷轎跑登台2024-09-26

福特Kuga小改款1.5動力新增2車型2024-09-26

Honda「放大版越野CR-V」釋預告2024-09-25

Hyundai新年式IONIQ 5 N南韓開賣2024-09-26

BMW小改款M4 CS雙門跑車10／2登台2024-09-26

BMW新4GC、i4電動車上市2024-09-26

「新一代LEXUS ES」明年見2024-09-25

福特「新Kuga Active」搶先體驗2024-09-25

特斯拉小改款Model Y新預想圖曝光2024-09-26

相關新聞

1028萬起！瑪莎拉蒂「最新敞篷轎跑」登台　王陽明親自開出場

1028萬起！瑪莎拉蒂「最新敞篷轎跑」登台　王陽明親自開出場

中華eMOVING推「安全駕駛＆金卡納挑戰賽」　11／3桃園報名開跑

中華eMOVING推「安全駕駛＆金卡納挑戰賽」　11／3桃園報名開跑

TOYOTA美規GR Corolla新年式升級！手排／自排任選、扭力再提升

TOYOTA美規GR Corolla新年式升級！手排／自排任選、扭力再提升

特斯拉「小改款Model Y」最新預想圖曝光！貫穿頭尾燈上身更吸睛

特斯拉「小改款Model Y」最新預想圖曝光！貫穿頭尾燈上身更吸睛

263萬起！台灣BMW「新一代4系列Gran Coupe、i4電動轎跑」上市　

263萬起！台灣BMW「新一代4系列Gran Coupe、i4電動轎跑」上市　

讀者迴響

熱門文章

新一代「Nissan 7人座MPV」現身！全新油電對決TOYOTA Alphard

新一代「Nissan 7人座MPV」現身！全新油電對決TOYOTA Alphard

1028萬起！瑪莎拉蒂「最新敞篷轎跑」登台　王陽明親自開出場

1028萬起！瑪莎拉蒂「最新敞篷轎跑」登台　王陽明親自開出場

福特小改款Kuga「1.5升動力新增2車型套件」！10／2正式發表開賣

福特小改款Kuga「1.5升動力新增2車型套件」！10／2正式發表開賣

Honda「放大版越野CR-V」釋預告　V6動力、升級10速自排秋季亮相

Honda「放大版越野CR-V」釋預告　V6動力、升級10速自排秋季亮相

Hyundai「電動鋼砲IONIQ 5 N」新年式韓開賣！新增10階段甩尾模式

Hyundai「電動鋼砲IONIQ 5 N」新年式韓開賣！新增10階段甩尾模式

BMW「小改款M4 CS雙門跑車」10／2在台發表！550匹馬力3.4秒衝破百

BMW「小改款M4 CS雙門跑車」10／2在台發表！550匹馬力3.4秒衝破百

263萬起！台灣BMW「新一代4系列Gran Coupe、i4電動轎跑」上市　

263萬起！台灣BMW「新一代4系列Gran Coupe、i4電動轎跑」上市　

「新一代LEXUS ES」明年見！首搭家族全新設計與省油新油電

「新一代LEXUS ES」明年見！首搭家族全新設計與省油新油電

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366