BMW「小改款M4 CS雙門跑車」10／2在台發表！550匹馬力3.4秒衝破百

圖文／7Car 小七車觀點

繼今年 (2024) 5 月 BMW 正式發表以小改款 M4 Coupé (G82 LCI) 為基礎性能經由原廠調教升級的 M4 CS 中期改款車型後，近日也即將正式登台。BMW 總代理汎德近日透過媒體邀約預告，宣布將於 2024 年 10 月 2 日(三)正式在台發表全新 BMW M4 CS 中期改款車型，其動力性能在經由原廠大幅調教後，一舉來到 550hp/650Nm，0-100 km/h 僅需 3.4 秒即可完成，並享有諸多外、內觀專屬套件。建議售價目前有待發表後公布，而本站 7Car<小七車觀點> 將於當日第一時間前往現場，並將在發表後帶來更近一步報導，敬請鎖定。

外觀方面，BMW M4 CS 以大量碳纖維複合材質打造的引擎蓋、車頂、前後下擾流以及行李廂蓋，除提供輕量化且堅固的車身結構；融合 BMW GT 賽車黃色日型燈的光型變化智慧雷射頭燈、以紅色線條強化的專屬設計雙腎型水箱護罩，創造出熱血沸騰的賽車跑格。前 19 後 20 吋鍛造輪圈可以自由選擇金色或消光黑輪圈搭配專屬的紅色卡鉗或金色卡鉗，標準配備的 M 碳纖維陶瓷煞車系統提供最直接的煞車反應。

內裝方面，同樣以紅、黑配色的車室空間使用 Full-Leather Merino 全真皮內裝，M 碳纖維賽車桶型座椅包含專屬 CS 發光字樣，同時擁有加熱與電動調整等實用功能。Alcantara 麂皮材質 M 多功能方向盤搭配 12 點鐘位置標記、碳纖維換檔撥片及 M 碳纖維飾板。駕駛導向的懸浮式曲面螢幕由 12.3 吋虛擬數位儀錶及 14.9 吋中控觸控螢幕組成，搭配 BMW M 專屬介面的 BMW Operating System 8.5 及 M 車況抬頭顯示器。

動力配置方面，搭載 3.0 升 M TwinPower Turbo 直列六缸引擎，可爆發 550hp@6,250rpm 最大馬力與 650Nm@2,750 – 5,950rpm 的峰值扭力輸出，採後輪驅動設定搭配 M Steptronic 運動化八速手自排變速箱、可智慧分配前後輪動力比例的 M xDrive 跑車化可調式四輪傳動系統以及 M 運動化差速器，造就 0-100 公里加速只需 3.4 秒、0-200公里 11.1 秒以及極速 302km/h 的實力。標準配備 M 專業賽道駕駛暨甩尾分析系統，除擁有專屬循跡防滑設定，更可在賽道上計時個人單圈最佳紀錄。BMW M GmbH 提供專屬的車體強化結構及底盤調校設定，標準配備的 M 碳纖維陶瓷煞車系統及專屬鈦合金排氣系統，除了大幅減少車身重量，更提供穩定且極致的效能表現。

BMW 4-Series 自推出以來，就以前衛的外觀設計、豐富且戰鬥感十足的內裝配備以及品牌最為知名的駕馭感受，而受到許多消費者們的支持，而 M Power 車型更是所有車迷們朝思暮想的夢中情人。如今即將正式導入國內，相信以該車的產品本質與世代水平來說，對於有意購入歐系性能豪華四座雙門車型的消費者而言，肯定頗具魅力。