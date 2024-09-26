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福特小改款Kuga「1.5升動力新增2車型套件」！10／2正式發表開賣

圖文／7Car 小七車觀點

福特六和將於 10 月 2 日正式導入中期改款 Ford Kuga，而官方也在近日的媒體試駕活動上曝光車系部分編成資訊，主要重點在入門的 1.5T 車型上導入 Vignale 與 Active 套件，同時針對配備以及性能進行升級。

入門 1.5T 車型提供 Vignale 與 Active 套件　中期改款 Ford Kuga 部分資訊曝光

首先在 Vignale 車型上搭載雋永專屬套件，包含專屬璀璨羽翼水箱格柵、專屬前/後鈦銀飾板、專屬 18 吋星耀雙速切削鋁圈、專屬霧銀車頂架、專屬霧銀上環窗框、專屬銘版/運動尾管等。內裝方面，享有專屬雋永 Ford Sensico 座椅、專屬金屬菱格紋內飾、義大利豪華 Mario Levi 皮革、專屬迎賓踏板。

入門 1.5T 車型提供 Vignale 與 Active 套件　中期改款 Ford Kuga 部分資訊曝光

▲Ford Kuga Vignale。

而 Active 車型則配有征服者專屬套件，包含專屬征服者格柵、專屬環車霧銀飾板、專屬 18 吋獵型雙色切削鋁圈、專屬霧黑探索車頂架、專屬霧黑全環窗框、專屬銘版/競技尾管。內裝則升級專屬 AGR-Premium 人體工學座椅、專屬木紋內飾、美國性能車御用品牌 Sage 麂皮、專屬迎賓飾板等。

入門 1.5T 車型提供 Vignale 與 Active 套件　中期改款 Ford Kuga 部分資訊曝光

▲Ford Kuga Active。

配備方面，Vignale 車型搭載了 13 吋液晶智慧多功能儀錶 (全新 Vision X 系統)、13.2 吋懸浮式觸控螢幕 (搭載 SYNC4，支援無線 CarPlay)、原廠中文衛星導航、360 度環景影像 (2K)、雙區恆溫空調、駕駛座 10 向電動座椅、電動尾門等。Active 車型則升級搭載 Pixel AI 預判型動態照明、LED 投射式多光束頭燈 / LED 貫穿識別燈、雙前座 18 向可調座椅 (含 12 向電動)、雙前座腿托、駕駛座位置記憶裝置、HUD 抬頭顯示器、足踢感應式電動尾門、B&O 頂尖聲學音響 (含 Beosonic 系統) 等。另標配有 Ford Co-Pilot360 Vision 2.2 全方位智駕預判輔助系統。

入門 1.5T 車型提供 Vignale 與 Active 套件　中期改款 Ford Kuga 部分資訊曝光

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此外，在動力方面依然搭載 EcoBoost MPC 1.5T 直列三缸渦輪增壓汽油引擎，原廠表示壓縮比自 11.0 提升至 11.5 (提升性能)，噴油壓力自 250 提升至 350 bar (提高霧化)，並採取 DLC 鑽石塗層 (改善磨損)，馬力也從原來的 180PS 提升至 187PS (+7)，而 8 速自排變速箱則針對換檔進行提升，帶來更綿密的檔位齒比設定。

入門 1.5T 車型提供 Vignale 與 Active 套件　中期改款 Ford Kuga 部分資訊曝光

第三代 Ford Kuga 自從 2020 年 6 月登臺以來，憑藉國產歐系身份及運動形象相對濃厚等特點凸顯自我，同時擁有完善的安全輔助、豐富的配備、優異的動力及出色的空間表現，其銷量便於中型 SUV 級距佔據一席之地。而中期改款車型即將上市，不僅外型、內裝大幅精進，同時配備上也有大幅升級，相信能在競爭激烈的國產中大型 SUV 級距中，將可持續受到臺灣消費者們的青睞。

入門 1.5T 車型提供 Vignale 與 Active 套件　中期改款 Ford Kuga 部分資訊曝光

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Ford福特Kuga小改款汽車新車休旅車ActiveVignale

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