ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

LEXUS「旗艦7人座休旅新油電」曝光！配備豪華大空間更省油

▲新一代LEXUS LX將推出700h新油電！（圖／翻攝自LEXUS）

▲新一代LEXUS LX將推出700h新油電！（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

自2021年問世的新一代LEXUS LX，在全球掀起搶購潮，甚至熱賣到讓日本暫停接單，身為品牌頂級的休旅代表，LEXUS LX也計劃往電氣化技術靠攏，近來海外曝光將有LX700h新油電將上市！

▲新一代LEXUS LX將推出700h新油電！（圖／翻攝自LEXUS）

▲北美流出將上市LX700h，來自TOYOTA Sequoia、Tundra動力系統。

新世代LEXUS LX休旅於2021年問世，車型選擇相當豐富，除了有基本的5人、7人座配置，還另有更高級的4人座版本，現行的LX600動力採3.5升V6雙渦輪引擎，搭配10速變速箱，擁有415匹馬力、66.3公斤米扭力。

而海外近期將上市的LEXUS LX700h，動力來自TOYOTA Sequoia、Tundra皮卡休旅，採3.5升V6渦輪並搭配i-Force Max油電系統，參考Sequoia數據，擁有437匹馬力、80.5公斤米扭力，LX700h相較LX600，不僅更會跑，透過油電技術加持，有望帶來更省油表現。

▲新一代LEXUS LX將推出700h新油電！（圖／翻攝自LEXUS）

▲LX700h將提供5人、7人座車型。

關於LX700h消息，北美經銷商已有不少風聲流出，預計今年底就有望上市，不過相較於LX600涵蓋4人、5人、7人座等車型，即將上市的LX700h恐因電池配置，並無4人座車型規劃。

►85.9萬起！台灣「改款TOYOTA神車休旅」配備流出　終於有電子手剎車

►最多降31萬！台灣福特「Focus、Kuga、野馬電動休旅」國產進口都降價

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：LEXUSLBXBXUX休旅跨界SUVNXRXTOYOTARAV4LX

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

LEXUS「旗艦7人座休旅新油電」曝光2024-09-27

奧迪Q6 e-tron美國售價曝2024-09-27

「新一代MG ZS休旅」歐洲開賣2024-09-27

福特Kuga小改款1.5動力新增2車型2024-09-26

Hyundai新年式IONIQ 5 N南韓開賣2024-09-26

BMW小改款M4 CS雙門跑車10／2登台2024-09-26

1028萬起瑪莎拉蒂新敞篷轎跑登台2024-09-26

中華eMOVING推安駕&金卡納挑戰賽2024-09-26

TOYOTA美規GR Corolla新年式升級2024-09-26

特斯拉小改款Model Y新預想圖曝光2024-09-26

熱門文章

新一代「Nissan 7人座MPV」現身2024-09-25

1028萬起瑪莎拉蒂新敞篷轎跑登台2024-09-26

特斯拉小改款Model Y新預想圖曝光2024-09-26

福特Kuga小改款1.5動力新增2車型2024-09-26

奧迪Q6 e-tron美國售價曝2024-09-27

BMW小改款M4 CS雙門跑車10／2登台2024-09-26

「新一代MG ZS休旅」歐洲開賣2024-09-27

Hyundai新年式IONIQ 5 N南韓開賣2024-09-26

凱旋「最便宜重機」印度亮相2024-09-20

Honda「放大版越野CR-V」釋預告2024-09-25

相關新聞

奧迪Q6 e-tron美國售價曝！首搭保時捷合作平台、折新台幣203萬起

奧迪Q6 e-tron美國售價曝！首搭保時捷合作平台、折新台幣203萬起

TOYOTA美規GR Corolla新年式升級！手排／自排任選、扭力再提升

TOYOTA美規GR Corolla新年式升級！手排／自排任選、扭力再提升

Skoda「新入門電動休旅」10／1首演！搭MEB平台、3電池容量選擇

Skoda「新入門電動休旅」10／1首演！搭MEB平台、3電池容量選擇

福特「新改款Kuga Active」搶先體驗！多項科技升級、誠意擺上桌

福特「新改款Kuga Active」搶先體驗！多項科技升級、誠意擺上桌

Honda「放大版越野CR-V」釋預告　V6動力、升級10速自排秋季亮相

Honda「放大版越野CR-V」釋預告　V6動力、升級10速自排秋季亮相

讀者迴響

熱門文章

新一代「Nissan 7人座MPV」現身！全新油電對決TOYOTA Alphard

新一代「Nissan 7人座MPV」現身！全新油電對決TOYOTA Alphard

1028萬起！瑪莎拉蒂「最新敞篷轎跑」登台　王陽明親自開出場

1028萬起！瑪莎拉蒂「最新敞篷轎跑」登台　王陽明親自開出場

特斯拉「小改款Model Y」最新預想圖曝光！貫穿頭尾燈上身更吸睛

特斯拉「小改款Model Y」最新預想圖曝光！貫穿頭尾燈上身更吸睛

福特小改款Kuga「1.5升動力新增2車型套件」！10／2正式發表開賣

福特小改款Kuga「1.5升動力新增2車型套件」！10／2正式發表開賣

奧迪Q6 e-tron美國售價曝！首搭保時捷合作平台、折新台幣203萬起

奧迪Q6 e-tron美國售價曝！首搭保時捷合作平台、折新台幣203萬起

BMW「小改款M4 CS雙門跑車」10／2在台發表！550匹馬力3.4秒衝破百

BMW「小改款M4 CS雙門跑車」10／2在台發表！550匹馬力3.4秒衝破百

「新一代MG ZS休旅」歐洲開賣！1.5升油電3車型折合新台幣81萬

「新一代MG ZS休旅」歐洲開賣！1.5升油電3車型折合新台幣81萬

Hyundai「電動鋼砲IONIQ 5 N」新年式韓開賣！新增10階段甩尾模式

Hyundai「電動鋼砲IONIQ 5 N」新年式韓開賣！新增10階段甩尾模式

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366