LEXUS「旗艦7人座休旅新油電」曝光！配備豪華大空間更省油

▲新一代LEXUS LX將推出700h新油電！（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

自2021年問世的新一代LEXUS LX，在全球掀起搶購潮，甚至熱賣到讓日本暫停接單，身為品牌頂級的休旅代表，LEXUS LX也計劃往電氣化技術靠攏，近來海外曝光將有LX700h新油電將上市！

▲北美流出將上市LX700h，來自TOYOTA Sequoia、Tundra動力系統。

新世代LEXUS LX休旅於2021年問世，車型選擇相當豐富，除了有基本的5人、7人座配置，還另有更高級的4人座版本，現行的LX600動力採3.5升V6雙渦輪引擎，搭配10速變速箱，擁有415匹馬力、66.3公斤米扭力。

而海外近期將上市的LEXUS LX700h，動力來自TOYOTA Sequoia、Tundra皮卡休旅，採3.5升V6渦輪並搭配i-Force Max油電系統，參考Sequoia數據，擁有437匹馬力、80.5公斤米扭力，LX700h相較LX600，不僅更會跑，透過油電技術加持，有望帶來更省油表現。

▲LX700h將提供5人、7人座車型。

關於LX700h消息，北美經銷商已有不少風聲流出，預計今年底就有望上市，不過相較於LX600涵蓋4人、5人、7人座等車型，即將上市的LX700h恐因電池配置，並無4人座車型規劃。