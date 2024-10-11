特斯拉無人電動車Robotaxi發表！低於新台幣96萬　大空間還能開會

▲特斯拉推出Robotaxi，執行長馬斯克親自示範無人AI計程車技術。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

海外特斯拉於台灣時間10月11日發表Robotaxi自動駕駛計程車，命名為Cybercab，透過進化的特斯拉FSD技術，一展進軍無人駕駛出租車龐大商機的企圖心。

▲新車並無方向盤、電門等設計，後車廂爭取最大的空間規劃。

馬斯克公開全新Cybercab設計，新車呈現高未來科技感，簡潔俐落的設計引領無人電動車新紀元，另外馬斯克表示，Cybercab並無方向盤、電門、剎車踏板，一切都經由AI自動駕駛，能為車內達到最大空間規劃，新車成本約落在3萬美金以下，折合新台幣約96萬，預計在2026年開始大量生產。

▲新車展現無人駕駛新紀元，同時為Model 3、Model Y升級自動駕駛埋下伏筆。

新車採用前掀式車門，大角度開闔車門能讓乘客便利進出，同時車內也配有多項液晶螢幕投影設備，讓商務人士能隨時在車內展開會議，同時後車廂也具備不俗的車室空間，闔家出遊或搬運傢俱等，都難不倒這輛無人的自動駕駛電動車。另外馬斯克另透露，未來Model 3、Model Y自動駕駛技術也會升級，實現更智慧的FSD無人技術。

執行長馬斯克表示，人類在交通花費太多時間成本，並舉例每周有168小時，但汽車使用時間的可能平均不到10小時，而無人Robotaxi能為汽車代步市場帶來新穎的新選擇。

▲Robovan最多可容納20人。

此外，馬斯克更帶來無人駕駛貨運車Robovan，鎖定更商務取向的小巴士市場，表示新車最大可容納20人與大型貨物。

▲新一代Optimus智慧機器人亮相。

除了有矚目的無人自動駕駛新車，現場也同步展出特斯拉新一代Optimus智慧機器人，能與賓客作基礎互動、舞蹈等，馬斯克透露未來量產成本應落在2～3萬美金左右，折合新台幣64～96萬。未來不排除與無人電動車有更多互動可能，專門為車內進行清潔服務。