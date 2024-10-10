雪佛蘭「電動美式皮卡車」推新年式！新增大電池版續航力更持久

圖文／7Car 小七車觀點

以 Ultium 純電動模組化平台打造純電皮卡 Chevrolet Silverado EV 迎來 2025 年式車型，這次原廠追加全新的 LT 車型，並新增容量更大的電池組供消費者選擇。

▲2025 Chevrolet Silverado EV 登場，追加容量更大的電池模組。

首先在新推出的 Silverado EV LT 車型方面，官方公布其起價為 75,195 美元，配備專屬造型的前保險桿、自發光廠徽和 18 吋鋁合金輪圈，同時還配有 Multi-Flex 尾門以及六款車色，其中包括 LT 車型才有的 Blue Smoke Metallic 藍色塗裝。車內部分則同樣搭載 11.3 吋數位儀表與 17.7 吋多媒體觸控螢幕；動力上則是搭載雙馬達四輪驅動系統，可產生出 645 匹最大綜效馬力和 1,036 牛頓米的扭力。配備增程電池，充滿一次充電即可行駛約 657 公里，支援 300 kW 直流快速充電能力和提供 5,670 公斤拖曳表現。

原廠這次也提供 Premium Package 套件供消費者選擇，不過 LT 車型的售價將會來到 81,995 美元，升級配備 22 吋輪圈、Super Cruise 巡航控制系統以及 Avalanche midgate 等功能。

此外，最早推出的入門 WT 車型也在 2025 年式當中回歸，起價為 57,095 美元，換上全新增程電池的車型售價為 69,495 美元，充滿一次電可行駛約 679 公里。

2025 年式 Silverado EV 最大的亮點在於新增了 Max Range 車型，官方建議售價為 77,795 美元。其在 EPA 規範測試下續航里程可達到 792 公里。至於頂級的 RST 車型價格大幅下調，起價為 89,395 美元，配備兩種不同的電池組。Extended Range 車型官方公布其續航里程約為 628 公里 (EPA)，而 Max Range續航里程則約為 740 公里。相比 2024 年式 RST First Edition 車型的 708 公里有不小的提升。

除了上述調整之外，RST 車型還提供了全新的專屬 Zephyr Blue Matte Metallic 塗裝，進一步展現頂級車型的身分。