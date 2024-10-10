ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

雪佛蘭「電動美式皮卡車」推新年式！新增大電池版續航力更持久

圖文／7Car 小七車觀點

以 Ultium 純電動模組化平台打造純電皮卡 Chevrolet Silverado EV 迎來 2025 年式車型，這次原廠追加全新的 LT 車型，並新增容量更大的電池組供消費者選擇。

▲2025 Chevrolet Silverado EV 登場，追加容量更大的電池模組。

首先在新推出的 Silverado EV LT 車型方面，官方公布其起價為 75,195 美元，配備專屬造型的前保險桿、自發光廠徽和 18 吋鋁合金輪圈，同時還配有 Multi-Flex 尾門以及六款車色，其中包括 LT 車型才有的 Blue Smoke Metallic 藍色塗裝。車內部分則同樣搭載 11.3 吋數位儀表與 17.7 吋多媒體觸控螢幕；動力上則是搭載雙馬達四輪驅動系統，可產生出 645 匹最大綜效馬力和 1,036 牛頓米的扭力。配備增程電池，充滿一次充電即可行駛約 657 公里，支援 300 kW 直流快速充電能力和提供 5,670 公斤拖曳表現。

原廠這次也提供 Premium Package 套件供消費者選擇，不過 LT 車型的售價將會來到 81,995 美元，升級配備 22 吋輪圈、Super Cruise 巡航控制系統以及 Avalanche midgate 等功能。

此外，最早推出的入門 WT 車型也在 2025 年式當中回歸，起價為 57,095 美元，換上全新增程電池的車型售價為 69,495 美元，充滿一次電可行駛約 679 公里。

2025 年式 Silverado EV 最大的亮點在於新增了 Max Range 車型，官方建議售價為 77,795 美元。其在 EPA 規範測試下續航里程可達到 792 公里。至於頂級的 RST 車型價格大幅下調，起價為 89,395 美元，配備兩種不同的電池組。Extended Range 車型官方公布其續航里程約為 628 公里 (EPA)，而 Max Range續航里程則約為 740 公里。相比 2024 年式 RST First Edition 車型的 708 公里有不小的提升。

除了上述調整之外，RST 車型還提供了全新的專屬 Zephyr Blue Matte Metallic 塗裝，進一步展現頂級車型的身分。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Chevrolet雪佛蘭SilveradoEV皮卡車電動美式汽車新車電動車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

推薦閱讀

多家車廠推風災專案「泡水車免費拖吊＋維修折扣」陪車主渡難關

多家車廠推風災專案「泡水車免費拖吊＋維修折扣」陪車主渡難關

如中央山脈的存在！機車界神車護台　最低43800

如中央山脈的存在！機車界神車護台　最低43800

買車送Switch遊戲機＋55吋電視！福特祭優惠試駕抽iPhone 16 Pro

買車送Switch遊戲機＋55吋電視！福特祭優惠試駕抽iPhone 16 Pro

91.9萬起！福特「小改款Kuga休旅」上市　全車系調降6～8萬

91.9萬起！福特「小改款Kuga休旅」上市　全車系調降6～8萬

79.9萬起！TOYOTA「小改款Corolla Cross」上市　休旅神車繼續賣爆

79.9萬起！TOYOTA「小改款Corolla Cross」上市　休旅神車繼續賣爆

9月新車銷量前10強「TOYOTA休旅小鴨竄上王位」Model 3成電車一哥

9月新車銷量前10強「TOYOTA休旅小鴨竄上王位」Model 3成電車一哥

最新文章

雪佛蘭電動美式皮卡車推新年式2024-10-10

OPEL大改款Grandland休旅歐開賣2024-10-10

中華車Veryca大改款現身噪音測試2024-10-10

福斯推出「新7人座休旅」2024-10-10

Yamaha新3缸仿賽重機YZF-R9亮相2024-10-10

Lexus「IS車系美規新年式」登場2024-10-10

TOYOTA聯手Hyundai辦賽道日活動2024-10-10

勞斯萊斯小改款Ghost Series II登場2024-10-10

納智捷總經理：Model B是下一輛2024-10-09

新「Mini Cooper敞篷版」亮相2024-10-09

熱門文章

中華車Veryca大改款現身噪音測試2024-10-10

福斯推出「新7人座休旅」2024-10-10

雪佛蘭電動美式皮卡車推新年式2024-10-10

OPEL大改款Grandland休旅歐開賣2024-10-10

Lexus「IS車系美規新年式」登場2024-10-10

奧迪「豪華電動跑旅」釋出預告2024-10-09

納智捷總經理：Model B是下一輛2024-10-09

納智捷評估「國產全新電動7人座MPV」2024-10-08

福特全新Kuga改款3大亮點2024-10-09

新「Mini Cooper敞篷版」亮相2024-10-09

相關新聞

OPEL「大改款Grandland休旅」歐洲開賣！豐富動力選項還會推純電版

OPEL「大改款Grandland休旅」歐洲開賣！豐富動力選項還會推純電版

中華汽車「小發財Veryca大改款」現身噪音測試！保時捷Taycan也來了

中華汽車「小發財Veryca大改款」現身噪音測試！保時捷Taycan也來了

福斯推出「新7人座休旅」！3動力、大空間取代Tiguan Allspace

福斯推出「新7人座休旅」！3動力、大空間取代Tiguan Allspace

Yamaha「新3缸仿賽重機」YZF-R9亮相！新車架、電控制動配備滿滿

Yamaha「新3缸仿賽重機」YZF-R9亮相！新車架、電控制動配備滿滿

Lexus「IS車系美規新年式」登場！V8性能版再推限量車型

Lexus「IS車系美規新年式」登場！V8性能版再推限量車型

讀者迴響

熱門文章

中華汽車「小發財Veryca大改款」現身噪音測試！保時捷Taycan也來了

中華汽車「小發財Veryca大改款」現身噪音測試！保時捷Taycan也來了

福斯推出「新7人座休旅」！3動力、大空間取代Tiguan Allspace

福斯推出「新7人座休旅」！3動力、大空間取代Tiguan Allspace

雪佛蘭「電動美式皮卡車」推新年式！新增大電池版續航力更持久

雪佛蘭「電動美式皮卡車」推新年式！新增大電池版續航力更持久

OPEL「大改款Grandland休旅」歐洲開賣！豐富動力選項還會推純電版

OPEL「大改款Grandland休旅」歐洲開賣！豐富動力選項還會推純電版

Lexus「IS車系美規新年式」登場！V8性能版再推限量車型

Lexus「IS車系美規新年式」登場！V8性能版再推限量車型

奧迪「豪華電動跑旅」釋出首張預告　確定10／14全球首演

奧迪「豪華電動跑旅」釋出首張預告　確定10／14全球首演

納智捷總經理透露「Model B絕對是下一輛」！電子商城預告11月上線

納智捷總經理透露「Model B絕對是下一輛」！電子商城預告11月上線

鴻海科技日／納智捷評估「國產全新電動7人座MPV」挑戰TOYOTA阿法

鴻海科技日／納智捷評估「國產全新電動7人座MPV」挑戰TOYOTA阿法

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366