「LEXUS旗艦7人座休旅」推改款！導入新油電大空間更省油

▲LEXUS LX推出小改款，導入油電新動力，還有越野款。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

自2021年問世的新一代LEXUS LX，歷經近3年銷售迎來首次小改款，推出全新的3.5升V6油電新動力，還有來自NX車系的帥氣的Overtrail越野款！

▲700h以3.5升引擎搭配電動馬達。

LEXUS LX趁著小改款推出LX 700h新油電，該動力是LEXUS第1款以啟動馬達與交流發電機構成的油電系統，目的是確保當電動馬達故障時，還能繼續以燃油引擎來行駛。

LX 700h採3.5升V6汽油雙渦輪引擎，搭配電動馬達、10速自排變速箱，能繳出457匹馬力、80.6公斤米扭力，對比過去純燃油動力的LX，700h帶來更理想的節能表現。

▲小改款LEXUS LX加入Overtrail越野家族。

除了新油電加入，原廠另特別推出帥氣的LX Overtrail越野款，來自GX、NX的Overtrail越野家族特色，擁有專屬的空力套件、黑化烤漆等，並透過懸吊加高、越野專用輪胎，來強調更強的地形穿越能力。

▲車內升級最新的12.3吋螢幕。

在配備上，具備旗艦車該有的風範與大空間格局，升級12.3吋多媒體螢幕，結合數位儀錶，並搭載LSS＋3.0輔助駕駛科技，台灣過去曾導入LEXUS LX販售，但無奈已經在2020年停售，目前新一代LEXUS LX在海外相當暢銷，日本甚至還造成一車難求的狀況。