領克推「全新5門掀背跨界電動車」！Lynk ＆ Co 02專攻歐洲市場

圖文／7Car 小七車觀點

吉利汽車集團旗下汽車品牌 Lynk & Co 正式發表專攻歐洲市場的全新電動車 Lynk & Co 02，該車定位在一款有跨界風格的五門掀背車，官方定價因國家/地區而異，例如在義大利市場起價為 35,495 歐元 (折合新台幣約 125 萬)，在其餘多數國家 (包括德國、法國和荷蘭) 起價則為 35,995 歐元 (折合新台幣約 127 萬)。

▲全新Lynk & Co 02 電動車正式於歐洲市場發表。

在外觀上，全新 Lynk & Co 02 有著品牌一貫的家族化風格，於車頭前端導入不同長度條狀式的 LED 日行燈組，而大燈則落在保桿下方兩側，中央氣壩則導入主動式格柵設計。車側部分則可以看到提供了平整化門把、全景玻璃車頂、雙色塗裝，以及 19 或 20 吋的輪圈等；接著到車尾，落在後擋風玻璃下方的尾翼相當具有特色，同時還整合了 LED 尾燈，整體辨識度相當優異。

值得一提的是，Lynk & Co 02 還配有 Hey Honk 喇叭功能，可允許車主自主調整喇叭聲，能與行人或者其他用路人進行友好互動。

車身尺寸方面，Lynk & Co 02 車長 4,460mm，寬 1,845mm，高 1,573mm，軸距為 2,755mm，整體身形與國內消費者較熟悉的車款 Toyota Corolla Cross相當。

進入車內，整體鋪陳採用時下流行的極簡主機風格，中控台配有 10.2 吋數位儀表板，中央則是搭載 15.4 吋多媒體觸控螢幕，全車內部大量採用回收材質，配備上具有雙無線充電板、加熱方向盤和加熱電動前排座椅等，以及原廠特別提供的旅行相機，可直接從照後鏡自拍捕捉旅行時的回憶。

動力上，Lynk & Co 02 採用吉利 SEA 平台打造，配備 66 kWh NMC 鋰離子電池，採用後置馬達設定，可產生 272 匹最大馬力與 343 牛頓米的扭力。0-100km/h 加速僅需 5.5 秒，最高時速為 180km/h。充電部分支援 150 kW 直流快速充電器，需耗時 30 分鐘將電池電量從 10% 充至 80%。充滿電後，單次行駛里程最遠可達 445 公里。