蘋果正式放棄「自動駕駛車大夢」？外媒傳已主動放棄道路測試許可

▲Apple car 想像圖。（圖／摘自Motor Trend 官網）

圖文／CTWANT

據科技媒體MacRumors報道，應蘋果公司的要求，加州機動車輛管理局 (DMV) 於9月27日取消了該公司的自動駕駛汽車測試許可證。彭博社的 Mark Gurman 也發文稱，造車計畫已被 Apple 正式取消。它背後近 2,000 人的團隊會被解散，其中大部分人將轉往人工智慧部門助力生成式 AI 的開發，剩下職能不符的員工則將被裁撤。

此次測試許可證並非「被動回收」，而是蘋果公司在9月25日主動向DMV遞交取消許可證的確認通知。如果未被取消，該許可證有效期可以持續到2025年4月30日。

根據加州方面的規定，公司需向DMV申請許可後方能在加州道路上進行自動駕駛汽車測試。自蘋果在2017年4月14日獲DMV批准並頒發許可證後，Apple Car項目團隊在DMV註冊的測試司機達152名，註冊的測試車輛也有66輛。

在道路測試過程中，蘋果遭遇過不少事故，2018年8月24日，測試車輛在準備併入高速公路時被追尾；同年10月，車輛在轉向時發生側滑並與其他車輛相撞。然而另一方面，蘋果也多次下調對自動駕駛等級的預期。

今年2月，在投入數十億美元又數十年的研發時間後，蘋果終於宣布取消發佈自動駕駛汽車的所有計劃，並對項目中近2000名員工進行了裁員或再分配，許多員工被調動至機器學習和AI部門，轉向生成式人工智慧項目。

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