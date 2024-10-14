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「TOYOTA全新跑旅黑化特仕車」超帥！2.5油電折合新台幣180萬

▲TOYOTA Crown Sport跑旅換身一身勁裝，黑化特仕車超殺！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Crown Sport跑旅換身一身勁裝，黑化特仕車超殺！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

讓台灣消費者心心念念的TOYOTA Crown Sport，日本原廠近來推出The Limited-Matte Metal黑化特仕車，讓Crown Sport跑旅帥度更上層樓，內裝質感精緻又討喜！

▲TOYOTA Crown Sport跑旅換身一身勁裝，黑化特仕車超殺！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Crown Sport跑旅換身一身勁裝，黑化特仕車超殺！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲原廠表示霧面消光黑烤漆經過特別研發，不僅超殺、帥氣，還能讓清潔保養更便利。

既然Crown Crossover都有黑化了，那Crown Sport當然也沒放過宣傳人氣的機會，日本原廠近來以Crown Sport頂規RS Advanced為基礎，動力採用2.5升PHEV油電，賦予The Limited-Matte Metal黑化套件，日圓開價820萬，折合新台幣約180萬。

外觀採用囂張的霧面消光黑烤漆，為了徹底達到黑化，於車側飾板、前後保桿細節、輪拱等處都施以亮黑色烤漆來達到更強烈的視覺層次，此外還有專屬的21吋黑色鋁圈，內部配上紅色煞車卡鉗，外觀給人殺氣騰騰的性能氣勢。

▲TOYOTA Crown Sport跑旅換身一身勁裝，黑化特仕車超殺！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Crown Sport跑旅換身一身勁裝，黑化特仕車超殺！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲內裝輔以玫瑰金妝點，並有專屬的銘牌表達不凡身分。

內裝呼應外觀主題，以黑色基底為主，並加入The Limited-Matte Metal特有的玫瑰金元素點綴，讓特仕車質感顯得更為貴氣、時尚，於中控台、方向盤、中央鞍座等處都能看到玫瑰金設計，並搭上紅色車縫線的跑車化座椅、The Limited-Matte Metal專屬銘牌。

TOYOTA Crown Sport跑旅應外形神似法拉利Purosangue人氣爆棚，更是台灣消費者敲碗引進車款，目前在日本Crown家族共擁有4款車型，涵蓋休旅、房車等市場，而台灣只引進Crown Crossover跨界版，至於Crown Sport跑旅，台灣原廠尚未鬆口表態。

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關鍵字：TOYOTACrown新一代大改款跨界油電房車旗艦休旅SUVCrown Sport

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