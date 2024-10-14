「TOYOTA入門休旅特仕車」將開賣！1.5升雙動力折合新台幣55萬

▲TOYOTA Urban Cruiser Hyryder印度預告推出全新特仕車！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

慶祝印度當地特有節日，TOYOTA原廠預告將於10月底開賣Urban Cruiser Hyryder Festival Limited Edition特仕車，外觀、內裝升級專屬多達13項以上套件，當地售價折合新台幣55萬！

▲該特仕新車將於10月31日上市（此為現行款）。

TOYOTA預告全新特仕休旅即將上市，售價144.9萬盧比起跳，折合新台幣55萬，這輛在印度人氣跑高的入門休旅，最早於2022年發表，是與Suzuki共同研發打造，提供1.5升汽油搭配12V輕油電與1.5升油電兩種動力。

TOYOTA Urban Cruiser Hyryder採TNGA-GA B平台打造，尺碼4,365x1,795x1,635mm、軸距2,600mm，特仕車於前後保桿、輪拱、頭燈、車門把手等處，都有專屬的套件扮相，讓特仕車營造更有新意的視覺新鮮感。

▲特仕新車將提供2種動力可選（此為現行款）。

其中動力也是Urban Cruiser Hyryder亮點，入門採用1.5升自然進氣，搭配12V輕油電，可是來自Suzuki的技術，能繳出101匹馬力、13.7公斤米扭力；高規則為1.5升自然進氣搭配電動馬達，綜效馬力來到115匹，還具備25公里的純電續航力。