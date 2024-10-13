Honda裁員5000人後「將於大陸建首座電動車廠」！年產能上看12萬

▲Honda本田汽車裁員5,000人後，將在大陸設立首座純電動車工廠。（圖／翻攝自Honda）

文／中央社

因應中國傳統燃油車市場萎縮及經濟疲弱，日本本田汽車1年來在中國裁員達5000人。但日媒報導，本田11日宣布，該集團旗下第1座專門生產純電動汽車的工廠，在中國武漢投入生產，年產能可達約12萬輛。

共同社報導，本田在武漢設立的這座純電動汽車（EV）專門廠，是由本田在中國的合資車廠─東風本田汽車經營，將負責生產本田新款轎車「靈悉L」及新品牌「燁」系列。其中，「靈悉」也是東風本田新推出的純電動車品牌。 根據報導，本田另一家中國合資車廠所設立的純電動汽車專門廠，也將在今年底前投入生產。本田在中國設有東風本田、廣汽本田兩家車廠。

報導指出，本田社長三部敏宏表示，（在中國的純電動汽車廠）將「順暢穩定地開展運營，提供高品質EV」。 報導提到，中國汽車市場的需求重心，正從燃油車向新能源車過渡。為因應這一趨勢，本田計劃在2027年底前推出10款EV車型。至於銷售量下滑的燃油汽車，本田已在10月關停了一部分中國工廠。

日本3大車廠豐田、日產、本田9月在中國的新車銷售量，均較去年同期下滑，其中本田跌幅達42.9%，僅餘6萬2586輛，是連續8個月走低。公司坦承，原因是未能及時推出新能源車款。 中國媒體先前報導，受上述因素影響，本田與上述兩家中國合資廠自2023年底起就相繼裁員。其中，廣汽本田自2023年底以來已合計裁員約3000人；而東風本田今年9月則宣布將裁員近2000人。