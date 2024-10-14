台灣TOYOTA神車小休旅下殺70萬有找！新年式Yaris Cross全車系降價

▲台灣和泰無預警釋出新年式Yaris Cross，全車系都降價。（圖／資料照、TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣和泰這波休旅降價超有感！日前才推出新Corolla Cross，採逆向有感操作降價推改款，如今也輪到學弟Yaris Cross，官網無預警公告，新年式Yaris Cross開賣，全車系降價後，入門款下殺70萬有找！

▲入門款下探70萬有找，而頂規款降幅2.5萬最多。

新年式Yaris Cross三款車型均降價，入門款、中階款調降1.5萬，讓原售價71萬的享樂版入門款下殺至69.5萬就能入手，中階降價後來到73.5萬，而頂規款則降2.5萬來到79.5萬，也下殺到80萬有找！

台灣和泰此波操作，讓Yaris Cross全車系均不超過80萬，80～100萬級距則交由Corolla Cross扛起戰線，讓Yaris Cross、Corolla Cross、RAV4形成更緊密的黃金休旅三劍客，一舉涵蓋台灣熱門的消費市場級距。

▲新年式外觀、配備不變。

新年式Yaris Cross外觀、配備均無變動，配有LED頭尾燈、TSS輔助駕駛科技、9吋多媒體螢幕、電子手剎車等，動力採用1.5升自然進氣，搭配CVT變速箱，繳出106匹馬力、14.1公斤米扭力。