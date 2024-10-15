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「Nissan大改款旗艦休旅」外觀內裝曝光！豪華霸氣神似放大版Kicks

▲Nissan第4代Murano官方型錄疑似提前流出，揭露全新外觀內裝。（圖／翻攝自IG@kindelauto）

▲Nissan第4代Murano官方型錄疑似提前流出，揭露全新外觀內裝。（圖／翻攝自IG@kindelauto）

記者徐煜展／綜合報導

台灣過去曾賣過的Nissan Murano旗艦休旅，海外期將迎來第4代大改款，近來官方型錄提前走漏風聲，全新Murano換上與Kicks相仿的家族設計，並還有豪華且高科技感的數位座艙！

▲Nissan第4代Murano官方型錄疑似提前流出，揭露全新外觀內裝。（圖／翻攝自IG@kindelauto）

▲全新第4代Murano外觀導入新一代Kicks設計。（圖／翻攝自Nissan）

此次第4代Nissan Murano可是睽違8年之久的大改款之作，Murano定位在X-Trail之上，現行款車長近4.9米、軸距2.8米，擁有不俗的寬敞空間，而流出官方型錄來看，全新Nissan Murano換上多層次橫柵水箱護罩，結合兩側多層的LED燈組，這些搶眼的設計日前已出現在今年3月的第2代Kicks。

▲Nissan第4代Murano官方型錄疑似提前流出，揭露全新外觀內裝。（圖／翻攝自IG@kindelauto）

▲內裝導入電動車Ariya風格。

第4代Nissan Murano外觀不僅霸氣帶有時尚氣息，導入旗下電動車元素，以類封閉式水箱罩，結合犀利的頭燈組，視覺變得炯炯有神。在內裝上因應旗艦身分，導入類似Ariya數位座艙，以大面積的液晶螢幕，結合12.3吋數位儀錶，科技感、豪華度相較舊款有感提升。

過去曾在台灣販售的Nissan Murano曾有油電車型，在e-Power油電廣受歡迎下，下一代Nissan Murano有望以北美熱衷的3.5升V6引擎，結合e-Power油電技術，因應趨勢，帶來更具競爭力的省油實力。
 

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