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現代「入門電動休旅」新增Cross越野版　粗獷風格還可續航359km

▲Hyundai Inster Cross 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai針對Inster入門電動休旅增添Inster Cross越野版本，具有更粗獷的外型 。（圖／翻攝自Hyundai，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Hyundai（現代）針對Inster入門電動休旅推出「Inster Cross」越野版車型，主打戶外風格，具有更粗獷的外觀套件、車頂行李架及新輪圈樣式，不過仍維持前驅動力，預計今年底在南韓開始量產，售價尚未公布，屆時將在歐洲、中東、亞太市場販售。

Hyundai Inster在去年6月亮相，該車是以汽油動力的Casper為基礎打造的電動車，而此次新增的Inster Cross車型，外觀換上更粗獷的前後保桿、大面積黑色防刮護板等，讓視覺更man、更越野。

▲Hyundai Inster Cross 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Inster Cross標配車頂行李架，前後保桿也更粗獷，另外還可選配17吋輪圈。

Inster Cross標配車頂行李架、並提供Amazonas Green Matte專屬車色，另外車主還可選配17吋輪圈；車內則變化不多，透過灰色織布縫面與灰黃色調點綴，另外也可選配雙前座長座椅、第2排前後滑移／傾倒，可使後行李廂來到280-351公升起，讓這台車長僅3,825mm的小型電動休旅更爲實用。

電動動力則維持不變，Inster Cross共有標準版、大電池版選擇，提供95匹／113匹電動馬達、42kWh或49kWh兩種電池容量，WLTP最大續航力可359公里，並可支援120kW直流快充。

▲Hyundai Inster Cross 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai Inster Cross 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Inster Cross同樣為單馬達前驅，提供95匹／113匹電動馬達、42kWh或49kWh兩種電池容量選擇。

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