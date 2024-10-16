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台灣山葉確定導入「新YZF-R9仿賽重機」　時間落在明年第2季！

▲Yamaha Yzf-R9 。（圖／翻攝自Yamaha）

▲台灣山葉宣布將導入YZF-R9新3缸仿賽重機，時間落在2025年第2季。（圖／翻攝自Yamaha，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在YZF-R9全新3缸仿賽重機海外發表後（報導請點此），台灣山葉（Yamaha）也正式宣告將在明年第2季導入，為國內車迷帶來全新Supersport性能體驗。不過，台灣山葉目前並沒有公布YZF-R9的相關售價、以及導入台灣市場後的動力數據。

新YZF-R9融入MotoGP賽事的頂尖技術，車頭具有優化空氣力學的定風翼，可提供更多高速下壓力，同時也具有KYB SDF全可調前倒叉、後KYB全可調多連桿後避震，並且換上Brembo Stylema輻射對4活塞卡鉗等，結合5吋TFT儀表、豐富電控系統，可說是相當有產品競爭力。

▲Yamaha Yzf-R9 。（圖／翻攝自Yamaha）

▲Yamaha Yzf-R9 。（圖／翻攝自Yamaha）

▲Yamaha Yzf-R9 。（圖／翻攝自Yamaha）

▲YZF-R9搭載CP3 3缸引擎，具有119匹馬力／9.5公斤米扭力，共有3款車色選擇，不論是電控系統、配備也相當有競爭力。

動力上，YZF-R9搭載CP3 890c.c.三缸引擎，具有119匹馬力／9.5公斤米扭力輸出，帶來高扭力、靈活操控感受，新YZF-R9共有Team Yamaha Blue藍、Matte Raven Black黑與Intensity White/Redline三款車色選擇，後續就待台灣山葉公布預售消息。

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