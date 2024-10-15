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台灣最後10台新車！2024年式Infiniti Q50即將完售　之後不再導入

圖文／7Car 小七車觀點

繼今年 5 月稍早，Infiniti 總代理裕隆日產汽車宣布旗下經典轎車 Q50 車系將以限量 50 台形式，做為最終販售並預期完售後不再導入國內，如今即將迎來正式售罄。裕隆日產汽車近日於官方網站宣布 2024 年式 Infiniti Q50 自 5 月限量 50 台販售後，現已販售至最後 10 輛，而可供應之車型規格則需洽詢全台授權展示中心。若對此車有興趣或想入手之車迷朋友，可能得加緊腳步了。

▲裕隆日產汽車近日於官方網站宣布 2024 年式 Infiniti Q50 自 5 月限量 50 台販售後，現已僅存最後 10 輛，對此有興趣之讀者可能須加緊腳步。

Infiniti Q50 車系最早於 2014 年引進國內販售，期間經歷多次車系編成的調整，於 2017 年導入小改款車型後，車系最後一次的大調整便是在 2021 年之際將全車系變更僅單一 VR30 渦輪增壓引擎，同時加入 3.0t 副名來強調動力表現，並提供豪華款、旗艦款以及 Silver Sport 三種規格，建議售價分別是新台幣 162 萬、189 萬以及 199 萬元。

Infiniti Q50 3.0t 車系是目前 200 萬豪華房車級距內唯一馬力突破 300 匹水準的房車，所搭載的 3.0 升 V6 雙渦輪增壓 V6 引擎和 GT-R 的 VR38 引擎系出同門，針對渦輪葉片、渦輪轉速及汽門正時系統進行全面優化，並透過引擎本體的輕量化作業，加上搭載水冷式進氣冷卻系統以及缸內直噴系統，提升動力輸出及油耗表現，最大馬力 300hp/6,400rpm、最大扭力 40.1kgm/1,600~5,200rpm，配合鋁合金獨立前雙 A 臂及後多連桿懸吊結構，帶來優異的操駕感受。

隨著市場的 SUV 趨勢，以及主要競爭對手紛紛推出大改款車型，即便 Q50 車系算是 200 萬以內豪華品牌動力最強悍的車種，但產品整體的優勢已經不足，銷量自然不如主流的豪華品牌。而這次 Q50 3.0t 車系退出市場的主要原因除了銷售表現之外，還受到碳排放法規的因素所致，因此在低碳環保的趨勢之下，想要入主享受大排量引擎的魅力，最好要加緊腳步了。

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關鍵字：InfinitiQ50四門房車汽車新車限量台灣最後倒數

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