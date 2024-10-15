雪鐵龍「超Q雙人電動小車」改款！輪圈樣式吸睛、明年上旬開賣

▲雪鐵龍Ami雙人電動小車推出小改款，外型與現行款有明顯變化，預計在明年上旬開賣，售價尚未公布。（圖／翻攝自Citroen，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

雪鐵龍（Citroen）「小型電動車」Ami自2020年推出後，已累積賣出超過65,000台，原廠也在近日推出小改款，換上重新設計的保桿、更大的頭燈，同時還帶來一款Ami Buggy Vision概念車，以粗獷越野的風格對外亮相。

▲Ami自2020年亮相後累積販售超過65,000台，圖為改款前車型。



雪鐵龍在巴黎車展上帶來小改款Ami、Ami Buggy Vision概念車，其中新Ami電動小車換上重新設計的前後樣貌，並升級更大的頭燈、新款雪鐵龍廠徽，同時車側也有條紋設計向經典的雪鐵龍CV2致敬，輪圈造型也相當特別，讓這款Q萌小車更具擬人化特色。

▲Ami此次改款外型也有明顯變化，尤其旗格狀的輪圈樣式相當吸睛。



雪鐵龍並未透露小改款Ami的動力，很可能維持8匹電動馬達、5.5kWh電池的配置，具有70公里續航表現，預計新一代Ami將在明年上旬開賣，售價則尚未公布。值得一提的是，總代理寶嘉聯合先前曾引進Ami測試，不過由於Ami並無符合台灣法規，因此無法掛牌販售。

至於同步亮相的Ami Buggy Vision概念車，則具有更粗獷的外型，這款概念車採「Buggy」無門設計、越野輪胎、LED戶外照明燈條等，車身則以Midnight Blue午夜藍搭配白色車頂，結合黑色燈框及黃色頭燈，造型十分討喜，考量到改款前My Ami Buggy的熱賣，在市場要求下也有望讓雪鐵龍推出並增加限量配額。

▲Ami Buggy Vision概念車則採無門設計，並具有粗獷越野風格，包括越野輪胎、LED戶外照明燈條。（圖／翻攝自Citroen）