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133.9萬！KIA Sportage新增「X-Line前驅版」　通風椅門檻降低

▲KIA Sportage新增X-Line 2WD車型。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA新25年式Sportage售價維持不變自117.9萬起，此次也新增導入X-Line 2WD車型，售價為133.9萬。（圖／翻攝自KIA、資料照，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

KIA台灣森那美起亞今（15）日宣布新2025年式Sportage上市，此次新年式售價不變自117.9萬起，並新增「X-Line 2WD車型」（售價為133.9萬），使Sportage全車系共4款車型。另外，KIA全車系1-9月（含乘用／商用）掛牌7,828輛持續成長，並以EV6、EV9成為非豪華品牌進口電動車銷售冠軍。

2025年式KIA Sportage
Trendy：117.9萬
Apex：127.9萬
X-Line 2WD：133.9萬（新增車型）
X-line 4WD：138.9萬

▲KIA Sportage。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA Sportage今年1-9月累計掛牌近3,500台，年成長率超過55%。

此次新年式Sportage在既有Trendy、Apex、X-line 4WD中新增X-Line 2WD車型，使Sportage具有X-Line內外觀套件與雙前座電調通風加熱座椅的門檻降低，同時油耗表現也與其他前驅車型為13.9km／L（4WD車型為13km／L）；另外也提供消光夜隱灰、X-Line專屬的叢林綠車色，全車系動力同樣為1.6升汽油渦輪引擎、7速雙離合自手排，具有180匹馬力／27公斤米扭力，並標配Level 2等級的Drive Wise駕駛輔助系統。

▲KIA Sportage。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA Sportage 。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA Sportage。（圖／記者林鼎智攝）

▲Sportage全車系搭載1.6升汽油渦輪引擎、7速雙離合自手排，具有180匹馬力／27公斤米扭力，並標配Level 2等級的Drive Wise駕駛輔助系統。

KIA森那美起亞10月份也推出全車系購車優惠，新Sportage享80萬0利率、優選配件組，包括Smith Vega隔熱紙、LED後廂尾門燈組、3D卡固立體後廂墊、5年不限里程原廠保固等，價值超過37,500元；其他車型也有高額0利率、配件組等優惠。

▲KIA Sportage新增X-Line 2WD車型。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA Sportage新增X-Line 2WD車型。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA台灣森那美起亞10月推出全車系購車優惠。

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