台灣BMW釋出「新一代1系列」預告！雙車型、內外升級最快11月亮相

▲BMW汎德釋出1系列預告，有望帶來120、M135 xDrive車型。（圖／翻攝自BMW汎德官方臉書）



記者林鼎智／綜合報導

BMW新一代1系列（原廠代號F70）今年6月海外發表後，BMW台灣總代理汎德也在官方臉書預吿這款入門掀背即將到來，首波將導入120、M135，此次改款也將車尾的「i」字拿掉外、避免與電動車款混淆，同時改款內容也相當豐富。

▲新1系列在6月海外發表，此次改款幅度相當大，車頭設計也更前掠低趴。



BMW汎德官方臉書先後釋出2則新一代1系列預告，並以Coming Soon表示新車很快到來，時間很有可能在10月底。新1系列換上嶄新外型、沿用UKL2前驅平台，尺碼更為放大（4,361mm x 1,800mm x 1,459），軸距同為2,670mm不變，車頭也採前掠低趴設計，展現其運動掀背的運動氛圍。

新1系列座艙也採雙曲面的10.25吋數位儀表、10.7吋中控螢幕，搭配BMW Operating System 9影音系統，並換上小巧的換檔撥桿、QuickSelect虛擬快捷列，讓座艙佈局更簡潔。

動力上，120採1.5升3缸渦輪引擎+48V輕油電系統，具有170匹馬力／28.6公斤米扭力，而M135 xDrive車型則搭載2.0升4缸汽油渦輪引擎+48V輕油電系統，具有300匹馬力／40.8公斤米扭力、0-100km／h加速4.9秒表現。

▲BMW新1系列採10.25吋數位儀表、10.7吋中控螢幕，搭配BMW Operating System 9影音系統。