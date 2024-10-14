ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

BMW「Skytop概念敞篷跑車」即將成真！向2大經典車致敬限量僅50台

圖文／7Car 小七車觀點

繼今年 (2024) 5 月稍早，德國汽車大廠 BMW 於義大利 Villa d'Este 公開亮相全新敞篷概念跑車 - Skytop Concept 後，近日(10/11) BMW 則再度於官方網站宣布，因該概念車首度亮相至今廣受車迷愛戴，因此決議將概念轉為實際，並透過原廠嚴格品質控管，將限量生產 50 輛，以繼承並慶祝 BMW 旗下兩款標誌性跑車。BMW Skytop 的設計理念均源自於過往的經典車款 BMW 507 與 BMW Z8，如令人回味無窮的早年 BMW 經典鯊魚鼻設計和收緊的車尾，並搭載品牌首屈一指的 4.4 升 V8 雙渦輪引擎，擁有高達 625hp 之最大動力輸出，原廠宣稱推動如此龐大的身軀從時速 0 加速至 100km/h 僅需 3.3 秒，成為品牌最新的限量稀世珍品。

BMW 集團設計總監 Adrian van Hooydonk 表示，BMW Concept Skytop 承襲了Concorso d'Eleganza Villa d'Este 的傳統，是一款真正獨特且充滿異國情調設計的獨特車型。 」 它提供了最高水準的駕駛性能並結合優雅的外觀，媲美 BMW Z8 或者 BMW 503 等優美的經典車款。

在外觀部分，可以觀察到 BMW Skytop 擁有與 Z8 相似的設計元素。包含鯊魚造型的車頭設計，以及尾部的細長尾燈，都來自於 2000 年代初期亮相的Z8 敞篷跑車。雕刻感的前引擎蓋設計、細長的 LED 頭燈，以及獨特的平底化車尾則讓人想起 20 世紀 50 年代末期的 BMW 503。車側部分保有傳統 GT 跑車修長的車身比例，隱藏式門把手巧妙地與車身腰線融合一體，低風阻設計的輪圈造型也相當精緻，但後視鏡仍保留傳統的造型。

相較於外觀的經典致敬，車內部分則延續現行量產車的鋪陳。BMW Skytop 中控台整體設定看起來是直接從 8 系列承襲過來，配有熟悉的 12.3 吋數位儀表板、12.3 吋多媒體娛樂觸控螢幕、中央鞍座和水晶排檔頭等，包含皮革包覆的座椅和方向盤都是量產版的規格。不過，座椅後方獨特的防滾架是完全重新客製化打造，並配有電動伸縮車窗。車頂則是一組兩件式的套件，可以手動拆卸並存放在後行李廂內部。

動力方面，據官方了解 BMW Skytop 採用與 BMW M8 相同的 4.4 升渦輪增壓 V8 引擎，最大輸出可達到 625hp(460kW)，並搭配 8 Steptronic Sport 變速箱以及 xDrive 智慧全輪驅動系統，使得推動如此龐大的身軀由時速 0 加速至 100km/h 僅需時 3.3 秒。

國內市場方面，BMW 總代理汎德目前並未有引進 BMW Skytop 之消息。而 本站 7Car<小七車觀點> 於今年 (2024) 4 月稍早之 2024 （第十八屆）北京國際車展（Auto China）上有針對甫於 2023 年才正式發表的全新世代概念車 BMW Vision Neue Klasse EV Concept 進行實際拍攝，有興趣之讀者，歡迎[請按此參閱]

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：BMWSkytop敞篷跑車概念車汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

鴻海科技日／納智捷「n7長程版」現場開箱！質感大提升可跑711KM

鴻海科技日／納智捷「n7長程版」現場開箱！質感大提升可跑711KM

鴻海科技日／電動車大出！n7長程版現身　Model B即將量產

鴻海科技日／電動車大出！n7長程版現身　Model B即將量產

降12萬！TOYOTA「電動休旅車bZ4X」限時限量155萬　再送多項好禮

降12萬！TOYOTA「電動休旅車bZ4X」限時限量155萬　再送多項好禮

多家車廠推風災專案「泡水車免費拖吊＋維修折扣」陪車主渡難關

多家車廠推風災專案「泡水車免費拖吊＋維修折扣」陪車主渡難關

如中央山脈的存在！機車界神車護台　最低43800

如中央山脈的存在！機車界神車護台　最低43800

買車送Switch遊戲機＋55吋電視！福特祭優惠試駕抽iPhone 16 Pro

買車送Switch遊戲機＋55吋電視！福特祭優惠試駕抽iPhone 16 Pro

最新文章

台灣人最愛這款保時捷年銷漲42％2024-10-14

經濟部公布國產車自製率新制要點2024-10-14

BMWSkytop概念敞篷跑車即將成真2024-10-14

保時捷電動Macan預告11／1台灣上市2024-10-14

台灣TOYOTA神車小休旅下殺70萬有找2024-10-14

馬自達BT-50皮卡大改款10／18登場2024-10-14

「MG全新ES5休旅」10月發表2024-10-14

員旅表現最優員工是它！VOLVO XC40 Recharge狂飆680公里、全台電網超給力2024-10-14

「TOYOTA入門休旅特仕車」將開賣2024-10-14

「TOYOTA全新跑旅黑化特仕車」超帥2024-10-14

熱門文章

「TOYOTA入門休旅特仕車」將開賣2024-10-14

「MG全新ES5休旅」10月發表2024-10-14

【周焦點】TOYOTA降12萬　納智捷推7人座2024-10-12

「三菱全新跨界休旅」預告登場2024-10-14

汽機車改排氣管未認證明年起開罰2024-10-13

Honda裁5000人後建首座電動車廠2024-10-13

機車行買新車「狂折快2萬」　內行點頭2024-10-13

「TOYOTA全新1.5升引擎」更省油將量產2024-10-11

「TOYOTA全新跑旅黑化特仕車」超帥2024-10-14

納智捷評估「國產全新電動7人座MPV」2024-10-08

相關新聞

台灣保時捷預告「Macan電動跑旅11／1上市」！雙車型預售價373萬起

台灣保時捷預告「Macan電動跑旅11／1上市」！雙車型預售價373萬起

台中女恍神闖禍！BMW衰遭逆撞「右前輪躺平」　地下道一度封閉

台中女恍神闖禍！BMW衰遭逆撞「右前輪躺平」　地下道一度封閉

馬自達「BT-50皮卡車大改款」預告10／18登場！僅有右駕台灣無緣

馬自達「BT-50皮卡車大改款」預告10／18登場！僅有右駕台灣無緣

領克推「全新5門掀背跨界電動車」！Lynk ＆ Co 02專攻歐洲市場

領克推「全新5門掀背跨界電動車」！Lynk ＆ Co 02專攻歐洲市場

蘋果正式放棄「自動駕駛車大夢」？外媒傳已主動放棄道路測試許可

蘋果正式放棄「自動駕駛車大夢」？外媒傳已主動放棄道路測試許可

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA入門休旅特仕車」將開賣！1.5升雙動力折合新台幣55萬

「TOYOTA入門休旅特仕車」將開賣！1.5升雙動力折合新台幣55萬

「MG全新ES5休旅」10月發表！外型內裝都曝光　空間更勝MG4

「MG全新ES5休旅」10月發表！外型內裝都曝光　空間更勝MG4

【周焦點】TOYOTA新車降12萬　納智捷將推全新7人座　三菱國產休旅現身

【周焦點】TOYOTA新車降12萬　納智捷將推全新7人座　三菱國產休旅現身

「三菱全新跨界」預告登場！尺碼接近TOYOTA 神車休旅、HONDA HR-V

「三菱全新跨界」預告登場！尺碼接近TOYOTA 神車休旅、HONDA HR-V

汽機車改排氣管「未認證明年1／1起開罰」！桃園市今年已2021輛驗過

汽機車改排氣管「未認證明年1／1起開罰」！桃園市今年已2021輛驗過

Honda裁員5000人後「將於大陸建首座電動車廠」！年產能上看12萬

Honda裁員5000人後「將於大陸建首座電動車廠」！年產能上看12萬

機車行買新車「狂折快2萬」驚呆！內行點頭曝：不靠賣車賺

機車行買新車「狂折快2萬」驚呆！內行點頭曝：不靠賣車賺

「TOYOTA全新1.5升引擎」更省油將量產！下一代Corolla、RAV4將採用

「TOYOTA全新1.5升引擎」更省油將量產！下一代Corolla、RAV4將採用

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366