BMW「Skytop概念敞篷跑車」即將成真！向2大經典車致敬限量僅50台

圖文／7Car 小七車觀點

繼今年 (2024) 5 月稍早，德國汽車大廠 BMW 於義大利 Villa d'Este 公開亮相全新敞篷概念跑車 - Skytop Concept 後，近日(10/11) BMW 則再度於官方網站宣布，因該概念車首度亮相至今廣受車迷愛戴，因此決議將概念轉為實際，並透過原廠嚴格品質控管，將限量生產 50 輛，以繼承並慶祝 BMW 旗下兩款標誌性跑車。BMW Skytop 的設計理念均源自於過往的經典車款 BMW 507 與 BMW Z8，如令人回味無窮的早年 BMW 經典鯊魚鼻設計和收緊的車尾，並搭載品牌首屈一指的 4.4 升 V8 雙渦輪引擎，擁有高達 625hp 之最大動力輸出，原廠宣稱推動如此龐大的身軀從時速 0 加速至 100km/h 僅需 3.3 秒，成為品牌最新的限量稀世珍品。

BMW 集團設計總監 Adrian van Hooydonk 表示，BMW Concept Skytop 承襲了Concorso d'Eleganza Villa d'Este 的傳統，是一款真正獨特且充滿異國情調設計的獨特車型。 」 它提供了最高水準的駕駛性能並結合優雅的外觀，媲美 BMW Z8 或者 BMW 503 等優美的經典車款。

在外觀部分，可以觀察到 BMW Skytop 擁有與 Z8 相似的設計元素。包含鯊魚造型的車頭設計，以及尾部的細長尾燈，都來自於 2000 年代初期亮相的Z8 敞篷跑車。雕刻感的前引擎蓋設計、細長的 LED 頭燈，以及獨特的平底化車尾則讓人想起 20 世紀 50 年代末期的 BMW 503。車側部分保有傳統 GT 跑車修長的車身比例，隱藏式門把手巧妙地與車身腰線融合一體，低風阻設計的輪圈造型也相當精緻，但後視鏡仍保留傳統的造型。

相較於外觀的經典致敬，車內部分則延續現行量產車的鋪陳。BMW Skytop 中控台整體設定看起來是直接從 8 系列承襲過來，配有熟悉的 12.3 吋數位儀表板、12.3 吋多媒體娛樂觸控螢幕、中央鞍座和水晶排檔頭等，包含皮革包覆的座椅和方向盤都是量產版的規格。不過，座椅後方獨特的防滾架是完全重新客製化打造，並配有電動伸縮車窗。車頂則是一組兩件式的套件，可以手動拆卸並存放在後行李廂內部。

動力方面，據官方了解 BMW Skytop 採用與 BMW M8 相同的 4.4 升渦輪增壓 V8 引擎，最大輸出可達到 625hp(460kW)，並搭配 8 Steptronic Sport 變速箱以及 xDrive 智慧全輪驅動系統，使得推動如此龐大的身軀由時速 0 加速至 100km/h 僅需時 3.3 秒。

國內市場方面，BMW 總代理汎德目前並未有引進 BMW Skytop 之消息。而 本站 7Car<小七車觀點> 於今年 (2024) 4 月稍早之 2024 （第十八屆）北京國際車展（Auto China）上有針對甫於 2023 年才正式發表的全新世代概念車 BMW Vision Neue Klasse EV Concept 進行實際拍攝，有興趣之讀者，歡迎[請按此參閱]。