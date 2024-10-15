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173萬起、5車型！現代「大改款Santa Fe」7人座休旅預售開跑

▲現代大改款Santa FE預售。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai總經銷南陽實業今（15）日展開大改款Santa FE預售，共有5車型，售價自173萬起。（圖／翻攝自Hyundai，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

全新第5代Santa Fe 7人座休旅日前於職棒賽事亮相後，Hyundai總經銷南陽實業今（15）日也展開預售，全車系共有5車型，預售價自173萬起，屆時將於10／25正式上市，南陽也針對Santa Fe前100位車主提供早鳥優惠，年底前領牌交車可享20,000元優惠。

Hyundai Santa Fe預售價
GLTH-A：173萬
GLTH-B：188萬
GLTH-B Premium 4WD：193萬
GLTH-C：198萬
GLTH-C Premium 4WD：203萬

▲現代大改款Santa FE預售。（圖／翻攝自Hyundai）

▲新Santa Fe採1.6升渦輪油電動力，其中GLTH-B Premium 、GLTH-C Premium為4驅車型。

全新大改款Santa Fe 7人座休旅車格為4,830mm x 1,900mm x 1,720mm，軸距2,815mm，整體比改款前放大，使第2排、第3排腿部空間更寬裕；車頭則採H造型橫貫式燈組、大型水箱護罩，結合H型LED尾燈、整合式後保桿、隱藏雨刷及方正車尾線條，使整體視覺前衛吸睛；輪圈自18吋起，GLTH-B車型以上則為20吋。

▲2024 Hyundai Santa fe。（圖／翻攝自Hyundai）

▲2024 Hyundai Santa fe。（圖／翻攝自Hyundai）

▲新Santa Fe外型前衛，頭尾燈組皆採H造型，方正車尾也相當吸睛。

座艙部分，Santa Fe提供雙12.3吋數位儀表、中控螢幕與6.6吋觸控式空調面板，並採SBW電子線傳排檔、雙前座電調加熱座椅，標配10氣囊、Hyundai SmartSense駕駛輔助系統，其中GLTH-B Premium 、GLTH-C Premium為4驅車型，同時GLTH-C車型以上更多了電動天窗、BOSE音響、通風座椅、電調方向盤等配備。

▲2024 Hyundai Santa fe。（圖／翻攝自Hyundai）

▲2024 Hyundai Santa fe。（圖／翻攝自Hyundai）

▲車內採雙12.3吋數位儀表、中控螢幕（GLTH-B以上）與6.6吋觸控式空調面板，圖為海外6人座車型。

動力上，新一代Santa Fe皆採1.6升Turbo渦輪油電引擎，搭配6速手自排變速箱，具有最大馬力218匹／37.4公斤米扭力；全新Santa Fe也搭載Platform 3.0第3代底盤平台，並採引擎式與車身多重框架結構，車體剛性再提升。全新大改款Santa Fe將在10／25於三創生活園區品牌車展活動中正式上市。

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關鍵字：汽車休旅Hyundai現代Santa Fe大改款7人座外型渦輪油電進口

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